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經歷反送中 德國記者吐心聲：港警比IS更令人畏懼

玻利維亞權力真空 傳總統官邸被洗劫

2019-11-11 22:33聯合報 編譯李京倫／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯十日宣布辭職後，國家陷入權力真空，首都拉巴斯街上一度出現緃火、搶劫商店、打架鬥毆等亂象。

莫拉萊斯十日深夜在推特上發文說，警方想「非法」逮捕他，「暴力團體」攻擊他家。社群網站流傳的一段影片顯示，數十人在據說是莫拉萊斯的家裡東翻西找，家具凌亂，器具破損，牆上噴了紅色的政治標語。法新社報導，莫拉萊斯下台後，已搭機回到他在玻國中部的家鄉。

莫拉萊斯十日宣布下台之際，拉巴斯一片混亂，警察從街頭撤守數小時。群眾放鞭炮慶祝莫拉萊斯下台，但也有人洗劫商店並縱火

在玻利維亞中部科恰班巴市，一些商人組織巡守隊保護商店，另外有機車騎士成群結隊從郊外衝進市區，衝撞正在街頭慶祝的群眾。

拉巴斯和鄰近的第二大城艾爾阿爾托停水，原因不明。反對派要角、學者艾爾巴瑞辛在推特上說，他家被莫拉萊斯的支持者縱火。

全副武裝的警察十日深夜進駐拉巴斯試圖恢復秩序，但誰將接掌政權仍不清楚。有資格繼任總統的副總統賈西亞及參議院議長薩爾瓦捷拉都已辭職。

反對黨民主聯盟黨參議員珍妮．阿內茲十日說，她將出任臨時總統，並在十一日召開國會會議，目的是重新舉行大選。不過她擔任臨時總統需要國會同意，而莫拉萊斯的社會主義運動黨掌控國會兩院。

玻利維亞首都拉巴斯一家藥局被洗劫。（法新社）
玻利維亞首都拉巴斯一家藥局被洗劫。（法新社）
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警察玻利維亞縱火

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