軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯在十月大選中獲勝，但被控作票，引發長達三周的反政府示威。在軍方表態不支持莫拉萊斯之後，他十日宣布辭職，不過否認不法，宣稱遭「政變」下台，他的左派盟友墨西哥、古巴、委內瑞拉等國不滿莫拉萊斯在軍方逼宮下被迫辭職，譴責這是一場「政變」。

莫拉萊斯在電視談話中說，他將辭去總統職務，並敦促示威民眾「停止焚燒和破壞」。莫拉萊斯強調，他是為了保護政治盟友家人的性命才下台，因為他們的住家被縱火。法新社報導，莫拉萊斯下台後，已搭機回到他在玻國中部的家鄉。

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法定總統第一順位繼任人副總統賈西亞、第二順位的參議院議長安德里亞娜．薩爾瓦捷拉、第三順位的眾議院議長博爾達，都在十日請辭，玻國政府群龍無首，政局陷入混亂。

玻利維亞總統大選10月20日投票，投票截止後，官方初步計票結果顯示，莫拉萊斯得票率略為領先反對派候選人梅沙，後來官方突然停止發布最新計票結果，時間長達近24小時，直到21日晚間，選委會才宣布莫拉萊斯成功連任，得票率比排名第二的梅沙多出10個百分點以上，剛好高於首輪勝選門檻，讓梅沙的支持者痛罵舞弊，在各大城市上街示威。

十日稍早，負責監督這次大選的美洲國家組織發布報告，認為大選「明顯舞弊」，建議重選。莫拉萊斯同意調查結果，並宣布將在徹底改革選務機構後，重新舉行大選。但莫拉萊斯的幾個政治盟友見大勢已去紛紛辭職，理由是擔心家人遭到不測。

接著，玻利維亞軍方最高指揮官、武裝部隊總司令卡利曼要求莫拉萊斯下台，以維護玻利維亞的「和平穩定」。軍方還表示，會阻止武裝團體攻擊反對派示威者。

莫拉萊斯去職後，示威民眾紛紛在街頭歡呼慶祝。梅沙在推特上發文說，「暴政結束，玻利維亞萬歲」，感謝示威者「英勇上街，和平抵抗」。

墨西哥考慮向莫拉萊斯提供政治庇護。委內瑞拉、古巴和俄國政府都發表聲明，強烈譴責這是軍方逼宮下的政變。