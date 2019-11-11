首位跑遍196國的超馬好手 22個月跑8,200公里

2019-11-11 18:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



來自英國的前銀行家巴特爾（Nick Butter）上周末在希臘跑完全馬42公里，成為全球首位「跑」跡遍布196個國家的馬拉松好手。

年屆30歲巴特爾在2018年元月辭去工作，並毅然決然踏上征服全球196個國家知名馬拉松賽道的長征之途，長達22個月的挑戰在他10日跨越終點線的那一刻落幕。這段期間他總共跑了5,130英里（約8,256公里），足跡遍布七大洲，包括炙熱的撒哈拉沙漠和嚴寒的南極洲。

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巴特爾說：「這趟旅程費時兩年規畫，光是搞定後勤、訂機票及張羅其他所有事情，就令人身心俱疲。我在過去18個月一共申請十本護照，以及大約120個簽證，並以機場和旅館為家。一切發生得如此快速且不真實，一晃眼已來到終點線。」

巴特爾累計超過8,000公里的超馬旅程，主要是受癌症末期的跑友韋伯（Kevin Webber）啟發。兩人2016年在有「地獄馬拉松」之稱的摩洛哥撒哈拉沙漠超級馬拉松（MDS）初見時，韋伯已被診斷為前列腺癌末期，且只剩兩年壽命，他因此立定志向要跑遍全球的馬拉松，並為前列腺癌慈善組織募資。

巴特爾說，「韋伯告訴我：『別等待重症來改變你的一生』，讓我深有感觸，我也想為慈善團體做些什麼。」