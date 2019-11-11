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英國下議院選舉剛公開 立刻被抹黑爆料逼退選

2019-11-11 18:45台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

英國首相強森提前於12月12日進行下議院選舉，目前已有多位工黨和保守黨議員因過去...
英國首相強森提前於12月12日進行下議院選舉，目前已有多位工黨和保守黨議員因過去爭議言論被揭露而退選，有人斥之為骯髒的選舉。(Photo by Wikimedia commons)
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在12月12日將舉行的英國下議院選舉中，多位工黨和保守黨議員甫宣布參選，立刻被爆料而退選！原因是過去爭議言論被揭露。互揭醜聞的選舉風氣，有人斥之為骯髒，有人則稱為「對手研究」。

政治醜聞滿天飛

根據《CNN》報導，工黨的問題在於反猶太主義，不但黨員頻頻爆出歧視猶太言論，工黨對於國內反猶太事件的作為甚少也遭致批評。蘇格蘭的參選人拉姆斯登被揭露出2014年稱以色列為「受虐兒長大後成施虐者」，於7日黯然退選。另一位候選人蘇丹娜曾學生時期的一則推特中寫道，她將會慶祝以色列總理納坦雅胡、小布希等人的死亡，她特別為此道歉。

另一方面，保守黨則是身陷性侵言論風暴。參選人康拉德被爆出在2014年的廣播節目中表示：「女人必須了解，一旦男人接收到某些暗示就會採取行動，要是女人擔心男人會錯意，最好還是把內褲穿好。」意把性侵合理化為男方會錯意。強森對此嚴厲譴責，導致了康拉德的退選。

保守黨和工黨的領袖之間也充滿了政治口水。《CNN》指出，強森反擊柯賓所主張脫歐將使工作減少和健保的私有化，將工黨黨魁柯賓喻為史達林，是造成國家安全威脅的馬克思主義者。柯賓則譏諷保守黨員都太有錢了，以至於他們會將英國引以為傲的健保賣到美國。

政壇流行「對手研究」

前首相布萊爾的左右手麥特南指出，「對手研究」通常是針對政治對手過去的言行舉止進行攻擊，過去要花很多心力收集，自從社群媒體興起後變得唾手可得。「這件事每個人都在做。」保守黨的前研究主任道森表示：「當政黨的提名程序結束，無法換人的時候，你就會看到如潮水般的醜聞襲來。」

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保守黨醜聞

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