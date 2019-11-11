親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

東京小貨車撞托兒所師生 4幼兒2老師受傷

2019-11-11 17:40聯合報 編譯李京倫／即時報導

一輛小貨車11日上午在日本東京都八王子市一個路口撞上行人，造成附近一間托兒所四個幼兒和兩名老師受傷。60多歲的貨車司機也送醫，警方以過失傷害罪逮捕他。

這四個幼兒都是一、兩歲，事發時有人坐在嬰兒車上，有人跟老師一起步行，所幸傷勢不嚴重。兩名老師年約三、四十歲，也受傷送醫，沒有生命危險。

警方說，事故發生在10點20分左右，當時這間托兒所的老師應該是帶著幼兒出來走走。

貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，頭燈和前保險桿搖搖欲墜，車旁散落著幾隻兒童鞋。

當地居民說，很多駕駛人經過這個路口時，都沒注意到紅綠燈變化，「這群師生等救護車來時，幼兒在老師懷裡嚎啕大哭」。

日本媒體拍攝的車禍現場。圖／取自網路
日本媒體拍攝的車禍現場。圖／取自網路
分享

托兒事故救護車

相關新聞

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

玻利維亞軍隊逼宮！「老左派」總統莫拉萊斯辭職逃亡

2019-11-11 16:16

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

英國下議院選舉剛公開 立刻被抹黑爆料逼退選

2019-11-11 18:45

拉美最長壽左派總統 修法連任遭唾棄

2019-11-11 14:18

西班牙大選執政黨沒過半 政府仍難產

2019-11-11 14:18

軍警倒戈 玻利維亞總統下台

2019-11-11 14:16

柬埔寨釋放反對派 洪森政權解禁？

2019-11-11 13:54

全斗煥「失智」躲出庭 打小白球惹怒南韓人

2019-11-11 13:04

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

影／日皇德仁即位遊行 12萬人爭睹

2019-11-11 12:36

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

失去軍警支持 玻利維亞總統慘遭「政變」下台

2019-11-11 11:56

僵局未解！西班牙社會黨獲最多席但沒過半 政府仍難產

2019-11-11 11:49

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

抗衡一帶一路？美推動印太藍點網路計劃

2019-11-11 09:45

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

西班牙國會改選 極右派聲勢壯

2019-11-10 23:09

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

核談判期限逼近 南韓：美國正積極說服北韓重返談判桌

2019-11-10 19:29

柏林圍牆倒下30年 畫廊紀錄歷史傷疤

2019-11-10 19:27

柬埔寨反對派領袖遭軟禁兩年後獲釋 仍不得從政

2019-11-10 19:26

印巴罕見合作 開放邊境朝聖走廊

2019-11-10 19:13

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59

柏林牆倒塌30年！川普：專制政權持續 龐培歐譴責中共

2019-11-10 18:55

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top