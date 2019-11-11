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玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01聯合報 編譯田思怡／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日宣布辭職後，國家陷入權力真空，警察放手不管，首都阿巴斯街上出現緃火、打劫商店、打架鬥毆等亂象。

莫拉萊斯下落不明，他在10日深夜推文，警方想要「非法」逮捕他，還有「暴力團體」攻擊他的家。

武裝部隊進駐阿巴斯試圖恢復秩序，但誰將接掌政權仍不清楚。有資格繼任總統的副總統賈西亞及參議院議長薩爾瓦捷拉也已辭職。

反對黨民主聯盟黨參議員珍妮．阿內茲（Jeanine Anez）10日表示，她將擔任臨時總統，並在11日召開國會會議，目的是重新舉行大選。不過她擔任臨時總統還需要國會通過，而莫拉萊斯的社會主義運動黨掌控國會兩院。

玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職後，國家陷入權力真空，警察放手不管，首都阿巴斯...
玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職後，國家陷入權力真空，警察放手不管，首都阿巴斯街上出現緃火、打劫商店、打架鬥毆。路透
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