影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點
2019-11-11 13:39
聯合報 編譯尤寶琪
／即時報導
玻利維亞10月20日總統大選舞弊，引爆全國性反政府示威。儘管玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）在國際觀察組織報告10日出爐後，妥協宣布重新選舉，但隨著軍警倒戈支持民眾，莫拉萊斯只能黯然宣布請辭。
玻利維亞10月20日舉行總統大選，選舉結果在計票網站中斷24時後，從需舉行第二輪選舉，瞬間變成莫拉萊斯達到符合門檻直接勝出，遭民眾質疑舞弊，隨後在全國引爆街頭示威抗議及暴力。美洲國家組織（OAS）10日發布報告，也指出玻利維亞10月20日總統大選有嚴重舞弊。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
莫拉萊斯在報告出爐後妥協宣布，同意重新舉行選舉，並更換選舉委員會成員。但次舉顯然不足以平息國內動盪，參謀總長卡里曼（Williams Kaliman）與警政署長卡德隆（Vladimir Calderón）隨即出面，加入要莫拉萊斯下台的行列。
報告出爐不到8小時，莫拉萊斯在各方壓力下，雖然宣布辭職，但仍堅稱自己是遭政變，「我們辭職是因為我不想看到更多家庭被反對派領袖焚毀。他們在10月21日發動政變，縱火焚燒選委會與選票。我們的辭職並不是背叛社會主義運動，抗爭還會繼續下去。我們代表人民，以政治同盟解放了玻利維亞。」
消息傳出後，玻國各地抗議民眾都難掩興奮情緒，走上街頭歡欣鼓舞慶祝勝利，高喊「我們推翻了獨裁者」。
莫拉萊斯現年60歲，2006年成為玻國第一位美洲原住民總統，也是拉美各國現任元首在位最久的一位，更是拉美政壇左派的代表性人物，如今卻被迫下台。副總統賈西亞．里內拉（Álvaro García Linera）一併辭職。目前外界尚不清楚總統大位由誰代理、新的選舉何時舉行。
留言