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影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

玻利維亞10月20日總統大選舞弊，引爆全國性反政府示威。儘管玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）在國際觀察組織報告10日出爐後，妥協宣布重新選舉，但隨著軍警倒戈支持民眾，莫拉萊斯只能黯然宣布請辭。

玻利維亞10月20日舉行總統大選，選舉結果在計票網站中斷24時後，從需舉行第二輪選舉，瞬間變成莫拉萊斯達到符合門檻直接勝出，遭民眾質疑舞弊，隨後在全國引爆街頭示威抗議及暴力。美洲國家組織（OAS）10日發布報告，也指出玻利維亞10月20日總統大選有嚴重舞弊。

莫拉萊斯在報告出爐後妥協宣布，同意重新舉行選舉，並更換選舉委員會成員。但次舉顯然不足以平息國內動盪，參謀總長卡里曼（Williams Kaliman）與警政署長卡德隆（Vladimir Calderón）隨即出面，加入要莫拉萊斯下台的行列。

報告出爐不到8小時，莫拉萊斯在各方壓力下，雖然宣布辭職，但仍堅稱自己是遭政變，「我們辭職是因為我不想看到更多家庭被反對派領袖焚毀。他們在10月21日發動政變，縱火焚燒選委會與選票。我們的辭職並不是背叛社會主義運動，抗爭還會繼續下去。我們代表人民，以政治同盟解放了玻利維亞。」

消息傳出後，玻國各地抗議民眾都難掩興奮情緒，走上街頭歡欣鼓舞慶祝勝利，高喊「我們推翻了獨裁者」。

莫拉萊斯現年60歲，2006年成為玻國第一位美洲原住民總統，也是拉美各國現任元首在位最久的一位，更是拉美政壇左派的代表性人物，如今卻被迫下台。副總統賈西亞．里內拉（Álvaro García Linera）一併辭職。目前外界尚不清楚總統大位由誰代理、新的選舉何時舉行。

玻利維亞總統莫拉萊斯因涉及大選舞弊，引爆全國抗議。10日在連軍警也連手倒戈支持民...
玻利維亞總統莫拉萊斯因涉及大選舞弊，引爆全國抗議。10日在連軍警也連手倒戈支持民眾後，黯然宣布辭職下台，終結長達13年的政權。法新社
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