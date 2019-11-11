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與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

艾瑪˙華生「與自己作伴侶」的新時代女性主義宣告，在網路上引發正反兩面的熱議。（p...
艾瑪˙華生「與自己作伴侶」的新時代女性主義宣告，在網路上引發正反兩面的熱議。（photo byFlickr）
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「我稱之為『與自己作伴侶』。」艾瑪˙華生簡單的一句話，引發了大量的推文、思辯和冷言冷語。這位「哈利˙波特」紅星談論她30歲生日之前的浪漫生活說：「我本來不相信『快樂的單身』這回事，長時間以來我討厭這樣，但現在我很高興身為單身女性。」八卦專欄作家立即大酸她的「自我感覺良好」，支持者則為她辯護。

千禧世代新價值觀

根據《CNN》報導，在某些人看來，艾瑪˙華生對文化詞典的新添一筆，僅反映了名人與現實世界脫節後的率性而為。但對其他人來說，這是一個罕見的範例，公眾人物終於擺脫了笨拙的期望束縛，勇敢表達了生活和愛情的真實感受。專家說，她反映了千禧世代在生活中不斷變動的價值觀。

暢銷書《讓生活變成自己的》的作者凱特˙波利克說：「這個消息使我感到振奮，當我還在華生的年紀時，從沒有公開談論過獨自生活的好處，社會正在朝著不癡迷於夫妻關係的方向發展。」她說，決定沉迷於單身是一個重要的里程碑，可擺脫舊的污名和陳規定型觀念，過去單身女人會被批為「孤獨的老蜘蛛」等。

女權主義倡議者

根據英國《衛報》報導，艾瑪˙華生是爭取性別平等的聯合國親善大使，是一位激進主義者和模特兒。曾在2014年與聯合國的「HeForShe」（他為了她）活動啟發了馬拉拉˙優素福扎伊成為女權主義者，也幫助啟動了針對在英國遭受職場性騷擾的女性的諮詢熱線，並一直在倡導「Time's Up」反性侵運動的最前線。

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女權聯合國英國

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