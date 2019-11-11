柬埔寨釋放反對派 洪森政權解禁？
2019-11-11 13:54台灣醒報 記者林祐任╱台北報導
柬埔寨反對勢力出現希望？柬埔寨救國黨的創辦人根索卡以及桑蘭西，分別結束在家軟禁，以及即將流亡歸國。柬埔寨政府在由政治強人洪森掌權下有34年之久，西方國家對於洪森政權壓迫反對勢力的不滿日漸升高，歐盟正考慮削減貿易優惠。
根據《德國之聲》報導，柬埔寨救國黨共同創辦人根索卡，10日結束了長達2年的在家軟禁，然而被限制不得參與政治活動以及出國。根索卡2017年被指控試圖顛覆政府。
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救國黨另一位創辦人桑蘭西則是自2015年起在法國流亡，《德國之聲》指出，6日桑蘭西宣稱自己將回到柬埔寨籌組反對勢力，儘管政府表示，他一旦回國就會臨多項罪名的審判。兩人雖在同一政黨，不過當初為了是否流亡而鬧不和。
救國黨在去年的大選前夕被洪森下令解散，此舉被西方國家嚴厲譴責為「鬧劇」。歐盟也正在考慮是否削減對柬埔寨的貿易優惠，對洪森政府施壓以減少對反對黨的壓迫。
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