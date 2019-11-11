明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態
2019-11-11 12:46
聯合報 編譯馮克芸
／即時報導
路透報導，澳洲昆士蘭及新南威爾斯州當局11日宣布進入緊急狀態，理由是過去幾天的森林大火已造成3人死亡、150多間房屋毀損，而天氣預報指當地12日將有前所未見的高溫及強風，可能出現「災難性」大火。
目前是澳洲的夏季，天氣乾熱，森林火災原很常見，但近日的火勢嚴重，讓許多人意外。新南威斯斯州州長貝利吉克蓮（Gladys Berejiklian）10日在雪梨說，人人必須提高警戒，「明天我們要保護生命、保護財產，盡可能確保人人安全無虞。」
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大雪梨地區12日的氣溫可能達攝氏34度，且有乾燥的強風。這是當地2009實施火災分級警示新制以來，雪梨首度被列為最嚴重警示等級。
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