全斗煥「失智」躲出庭 打小白球惹怒南韓人

2019-11-11 13:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合10日電



南韓前總統、光州事件劊子手全斗煥日前遭人拍到在高球場打小白球，影片在8日被正義黨副黨魁林漢松（Lim Han Sol，音譯）公布後惹怒了南韓民眾。88歲的全斗煥一直以患有失智症為由迴避誹謗案審判，他被指控詆毀光州事件中的民運人士、已故牧師曹皮烏斯。

全斗煥以失智症躲出庭，打小白球惹怒韓人。圖／VIDEOMUG비디오머그 分享 facebook

影片公布後，包括光州518紀念基金會等民間團體紛紛發出聲明譴責全斗煥，稱這是在侮辱與嘲弄歷史。南韓國內各政黨也發出類似論調。執政的共同民主黨表示，法院應強迫他出庭受審；在野的正未來黨也認為全斗煥應出庭，而非在高球場享受；正義黨更批全斗煥欺騙民眾與法官，並敦促檢方「窮盡一切途徑伸張正義」。

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全斗煥在2017年4月出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言全是子虛烏有，並批曹皮烏斯是無恥騙子，因此被提告，然而在第一場審判前一天，夫人李順子才向媒體全斗煥已罹患阿滋海默症，最後選擇不出席法庭。

然而得到阿茲海默症的全斗煥，卻能在2014年前往保安司令部李鶴捧喪禮弔唁，還能回答記者關於遲繳罰金的問題:「之後做出決定，再告訴你們」，並曾在2016年和夫人前往投票所投票。