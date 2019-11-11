影／日皇德仁即位遊行 12萬人爭睹
2019-11-11 12:36
聯合報 編譯張君堯
／即時報導
五月一日即位的日皇德仁昨日舉辦慶賀遊行，德仁與皇后雅子搭上敞篷車，沿途超過十萬民眾夾道歡呼並揮舞小國旗，兩人微笑揮手致意。
德仁即位遊行「祝賀御列之儀」十日下午三時（台灣時間下午二時）登場，德仁與雅子搭乘全新訂製的日本豐田Century敞篷車，從皇居出發，前往住處赤坂御所。車隊遊行距離約四點六公里，全程以時速約十公里行進，沿途接受民眾祝福。
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遊行全程約卅分鐘結束，根據東京電視台實況轉播畫面，兩人從座車離開皇居後，手就幾乎未曾放下，持續向兩側夾道民眾揮手致意；部分區間民眾歡呼聲特別大時，兩人也報以燦爛笑容。日本政府估計，約有十一萬九千人到現場觀賞遊行。
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