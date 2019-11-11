「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯（左）10日宣布辭職。法新社 分享 facebook

10日宣布辭職的玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）是拉丁美洲目前在位最久的左派總統，他的下台是拉美近幾個月動盪的轉折點，象徵民主的惡質，且社會可能將更加對立。

紐約時報指出，玻利維亞曾有數百年時間，由歐洲人後裔組成的極少數精英統治，莫拉萊斯是玻國第一位原住民總統，他在10多年前拉美左派興起的浪潮中，開始帶領國家走過一段經濟成長、社會不公現象逐漸縮減的年代，曾深受民眾愛戴，且是拉美現任總統中，在位最久的一個。

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莫拉萊斯10日宣布辭職時說：「兄弟姐妹們，我想告訴你們，抗爭不會就此結束。」「貧民及各種社會運動將繼續爭取平等及和平。」他還說，辭職令他心痛。

莫拉萊斯原本戀棧權位，先是修法讓自己連任、做到第四任，後來又在選舉頻傳弊案之際堅稱贏得大選，這些舉動讓他成為示威的對象，也使盟國不再支持，再加上軍警與示威者站在同一陣線，最終下台。

上周末玻國大城拉巴斯的示威中，民眾喊出他們對國家局勢的憂心：「這裡不是古巴，這裡不是委內瑞拉。」「這裡是玻利維亞，世人推崇玻利維亞。」

在上個月大選中得票居次的前總統梅薩（Carlos Mesa）歡迎莫拉萊斯辭職，且說這是「終結專制暴政」。

紐時認為，莫拉萊斯的下台是拉美近幾個月一波波動盪的轉折點，當地多位國家領導人因經濟不佳、社會日益不公而深陷街頭示威、破壞、政治對立惡化之中。

玻國的變局是從上周五（8日）晚間少數幾個警方單位突然宣布加入示威陣營開始，接著10日有多位軍方將領背棄莫拉萊斯。長期研究拉美軍政領袖的德國漢堡聯邦國防軍大學研究員哈瑞格（Christoph Harig）說，莫拉萊斯的下台並非像傳統軍事政變那樣，軍方領袖企圖奪權，而是軍方領袖被捲進政治紛爭中，「象徵當地的民主並不健全」。

哈瑞格還說，「此事再度彰顯了軍方是政治危機中最終裁決者的角色」，他預測這種情況將「進一步激起對立」。