失去軍警支持 玻利維亞總統慘遭「政變」下台

2019-11-11 11:56 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職，宣稱是遭到「政變」下台。路透 分享 facebook

玻利維亞10月20日總統大選結果遭各界質疑舞弊，進而引發長達三周的反政府示威，如今軍隊和警方都表態不支持贏得爭議性大選的現任總統莫拉萊斯（Evo Morales），莫拉萊斯10日宣布辭職。不過，他未承認有任何不法，並宣稱是遭到「政變」下台。

莫拉萊斯10日在電視談話中表示，他將辭去總統職務，並敦促示威民眾「停止攻擊他的盟友們和停止焚燒及破壞」。莫拉萊斯說，他為實現「國家利益」而下台，並對被他指控為企圖發動政變的反對派說，「黑暗勢力摧毀了民主」。

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副總統賈西亞（Alvaro Garcia）及參議院議長薩爾瓦捷拉（Adriana Salvatierra）也已請辭。賈西亞說：「一場政變完成了。」

英國廣播公司（BBC）和衛報報導，10日稍早，負責監督大選的美洲國家組織（OAS）發布報告，認為10月20日的選舉出現「明顯操縱」，建議廢除大選結果。莫拉萊斯同意調查結果，並宣布將在徹底改革選務機構後，重新舉行大選。

然而，玻利維亞軍方和警方最高負責人隨即公開表示，莫拉萊斯應當下台。玻國武裝部隊總司令卡利曼（Williams Kaliman）說，在分析內部衝突局勢後，軍方已要求總統為玻利維亞的和平與利益放棄任期，以維護國內穩定。

示威民眾紛紛走上街頭歡呼，高喊「是的，我們可以！」一邊放鞭炮慶祝。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）發推文說，將依據該國的「庇護和不干涉原則」向莫拉萊斯提供政治庇護。他補充說，政府行政部門和立法機關的20名成員已經抵達墨西哥駐拉巴斯大使館。

委內瑞拉及古巴也都強烈譴責稱，這是對莫拉萊斯的一場政變。

現年60歲的莫拉萊斯自2006年起擔任玻利維亞總統，是拉丁美洲連續任期最長的國家領袖，也是該國首位原住民總統。