親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

失去軍警支持 玻利維亞總統慘遭「政變」下台

2019-11-11 11:56聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職，宣稱是遭到「政變」下台。路透
玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職，宣稱是遭到「政變」下台。路透
分享

玻利維亞10月20日總統大選結果遭各界質疑舞弊，進而引發長達三周的反政府示威，如今軍隊和警方都表態不支持贏得爭議性大選的現任總統莫拉萊斯（Evo Morales），莫拉萊斯10日宣布辭職。不過，他未承認有任何不法，並宣稱是遭到「政變」下台。

莫拉萊斯10日在電視談話中表示，他將辭去總統職務，並敦促示威民眾「停止攻擊他的盟友們和停止焚燒及破壞」。莫拉萊斯說，他為實現「國家利益」而下台，並對被他指控為企圖發動政變的反對派說，「黑暗勢力摧毀了民主」。

副總統賈西亞（Alvaro Garcia）及參議院議長薩爾瓦捷拉（Adriana Salvatierra）也已請辭。賈西亞說：「一場政變完成了。」

英國廣播公司（BBC）和衛報報導，10日稍早，負責監督大選的美洲國家組織（OAS）發布報告，認為10月20日的選舉出現「明顯操縱」，建議廢除大選結果。莫拉萊斯同意調查結果，並宣布將在徹底改革選務機構後，重新舉行大選。

然而，玻利維亞軍方和警方最高負責人隨即公開表示，莫拉萊斯應當下台。玻國武裝部隊總司令卡利曼（Williams Kaliman）說，在分析內部衝突局勢後，軍方已要求總統為玻利維亞的和平與利益放棄任期，以維護國內穩定。

示威民眾紛紛走上街頭歡呼，高喊「是的，我們可以！」一邊放鞭炮慶祝。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）發推文說，將依據該國的「庇護和不干涉原則」向莫拉萊斯提供政治庇護。他補充說，政府行政部門和立法機關的20名成員已經抵達墨西哥駐拉巴斯大使館。

委內瑞拉及古巴也都強烈譴責稱，這是對莫拉萊斯的一場政變。

現年60歲的莫拉萊斯自2006年起擔任玻利維亞總統，是拉丁美洲連續任期最長的國家領袖，也是該國首位原住民總統。

墨西哥西亞古巴

相關新聞

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

影／日皇德仁即位遊行 12萬人爭睹

2019-11-11 12:36

僵局未解！西班牙社會黨獲最多席但沒過半 政府仍難產

2019-11-11 11:49

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

抗衡一帶一路？美推動印太藍點網路計劃

2019-11-11 09:45

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

西班牙國會改選 極右派聲勢壯

2019-11-10 23:09

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

核談判期限逼近 南韓：美國正積極說服北韓重返談判桌

2019-11-10 19:29

柏林圍牆倒下30年 畫廊紀錄歷史傷疤

2019-11-10 19:27

柬埔寨反對派領袖遭軟禁兩年後獲釋 仍不得從政

2019-11-10 19:26

印巴罕見合作 開放邊境朝聖走廊

2019-11-10 19:13

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59

柏林牆倒塌30年！川普：專制政權持續 龐培歐譴責中共

2019-11-10 18:55

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

星國副總理：執政權無法世襲 必須爭取人民支持

2019-11-10 17:05

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

西班牙再舉行大選 加泰獨立問題拉抬極右政黨

2019-11-10 16:04

北韓人民遇飢荒 政府只顧賺外幣

2019-11-10 16:01

英國脫歐一團亂 恐降低信用評等

2019-11-10 15:52

影／課業壓力大？學生爭躺墓穴紓壓

2019-11-10 15:09

延續軍情協定露曙光 傳日韓防長可望會談

2019-11-10 14:37

玻利維亞反政府示威 3市警員倒戈加入

2019-11-10 14:33

全球首例 西班牙爆登革熱經性行為傳染

2019-11-10 14:32

巴西前總統魯拉才出獄 誓言把波索納洛拉下台

2019-11-10 14:25

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09
看更多

熱門文章

美史上跑最快女高中生 痛訴Nike魔鬼訓練讓她身心崩潰

2019-11-10 14:52

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 15:10

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

俄教授承認肢解學生情人 本想扮成拿破崙自殺

2019-11-10 17:55

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

影／孩子遭霸凌！悍母撂狠話嚇死對方 網：做得好

2019-11-10 18:16

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

俄頂尖軍事歷史學家 涉嫌分屍女學生

2019-11-10 14:35

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

稱美中貿易談判順利 川普：正確協議才會簽

2019-11-10 16:54

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

外媒視角／紐時：美億萬富豪緊張了

2019-11-10 13:17

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

百年聖地爭奪戰 印度教徒如願以償

2019-11-10 15:58

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

太有錢！美國前1%富豪財富 將超越前10%到50%加總

2019-11-10 13:47

控金牌製片企圖性侵 前華裔助理揭多年內心黑洞

2019-11-10 16:46

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top