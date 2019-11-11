親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

僵局未解！西班牙社會黨獲最多席但沒過半 政府仍難產

2019-11-11 11:49聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

西班牙10日國會選舉，總理桑契斯領導的社會黨取得最多席次。美聯社
西班牙10日國會選舉，總理桑契斯領導的社會黨取得最多席次。美聯社
分享

西班牙10日舉行今年第二次國會選舉，在開出99%選票後，總理桑契斯（Pedro Sánchez）領導的社會黨（Socialist Party）取得最多席次但依然沒有過半數，極右的民聲黨（Vox party）在此次選舉中大有斬獲，獲得席次成長一倍多，躍升為第三大黨。

社會黨獲得120席，較4月選舉減少三席，距離單獨組成政府所需的176席還差得遠。最大反對黨、保守派的人民黨獲得88席，從4月的66席谷底反彈，仍為第二大黨。

反穆斯林、反移民、反加泰隆尼亞獨立運動的極右派民聲黨是最大贏家，拿下52席，較4月的24席成長一倍多。在4月之前，極右派政黨在西班牙1970年代重返民主後最多只有一席。

極左派的「我們可以」政黨獲35席，中間偏右的公民黨因在4月選後拒絕協助社會黨組聯合政府，這次席次從4月的57席掉到10席。

西班牙政府自2015年來就不穩定，這是四年內第四次選舉，也是今年的第二次。不過，不管是左派或右派政黨，都離超過半數還很遠。

大有斬獲的民聲黨現在在西班牙政壇占有一席之地。法國極右政黨領導人勒朋在推特上恭喜民聲黨有「驚人的進展」；義大利極右派聯盟黨黨魁薩爾維尼也推文表示期待看見民聲黨的成功。民聲黨與歐洲其他快速崛起的極右民粹運動結盟，主要為奧地利、丹麥、法國、德國和義大利。

儘管社會黨為選舉贏家，但結果對桑契斯來說不盡理想。桑契斯必須尋求其他政黨共同組成政府，但左派其他兩黨拿到的席次不多，桑契斯可能尋求與右派人民黨共組政府，不然今年第三次大選可能發生。

今年4月的選舉中，社會黨在國會350席中拿到123席，但桑契斯無法取得國會他黨支持，共組聯合政府，只好重選。

社會黨西班牙

相關新聞

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

影／日皇德仁即位遊行 12萬人爭睹

2019-11-11 12:36

失去軍警支持 玻利維亞總統慘遭「政變」下台

2019-11-11 11:56

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

抗衡一帶一路？美推動印太藍點網路計劃

2019-11-11 09:45

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

西班牙國會改選 極右派聲勢壯

2019-11-10 23:09

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

核談判期限逼近 南韓：美國正積極說服北韓重返談判桌

2019-11-10 19:29

柏林圍牆倒下30年 畫廊紀錄歷史傷疤

2019-11-10 19:27

柬埔寨反對派領袖遭軟禁兩年後獲釋 仍不得從政

2019-11-10 19:26

印巴罕見合作 開放邊境朝聖走廊

2019-11-10 19:13

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59

柏林牆倒塌30年！川普：專制政權持續 龐培歐譴責中共

2019-11-10 18:55

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

星國副總理：執政權無法世襲 必須爭取人民支持

2019-11-10 17:05

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

西班牙再舉行大選 加泰獨立問題拉抬極右政黨

2019-11-10 16:04

北韓人民遇飢荒 政府只顧賺外幣

2019-11-10 16:01

英國脫歐一團亂 恐降低信用評等

2019-11-10 15:52

影／課業壓力大？學生爭躺墓穴紓壓

2019-11-10 15:09

延續軍情協定露曙光 傳日韓防長可望會談

2019-11-10 14:37

玻利維亞反政府示威 3市警員倒戈加入

2019-11-10 14:33

全球首例 西班牙爆登革熱經性行為傳染

2019-11-10 14:32

巴西前總統魯拉才出獄 誓言把波索納洛拉下台

2019-11-10 14:25

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09
看更多

熱門文章

美史上跑最快女高中生 痛訴Nike魔鬼訓練讓她身心崩潰

2019-11-10 14:52

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 15:10

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

俄教授承認肢解學生情人 本想扮成拿破崙自殺

2019-11-10 17:55

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

影／孩子遭霸凌！悍母撂狠話嚇死對方 網：做得好

2019-11-10 18:16

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

俄頂尖軍事歷史學家 涉嫌分屍女學生

2019-11-10 14:35

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

稱美中貿易談判順利 川普：正確協議才會簽

2019-11-10 16:54

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

外媒視角／紐時：美億萬富豪緊張了

2019-11-10 13:17

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

百年聖地爭奪戰 印度教徒如願以償

2019-11-10 15:58

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

太有錢！美國前1%富豪財富 將超越前10%到50%加總

2019-11-10 13:47

控金牌製片企圖性侵 前華裔助理揭多年內心黑洞

2019-11-10 16:46

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top