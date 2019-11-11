僵局未解！西班牙社會黨獲最多席但沒過半 政府仍難產

2019-11-11 11:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



西班牙10日國會選舉，總理桑契斯領導的社會黨取得最多席次。美聯社 分享 facebook

西班牙10日舉行今年第二次國會選舉，在開出99%選票後，總理桑契斯（Pedro Sánchez）領導的社會黨（Socialist Party）取得最多席次但依然沒有過半數，極右的民聲黨（Vox party）在此次選舉中大有斬獲，獲得席次成長一倍多，躍升為第三大黨。

社會黨獲得120席，較4月選舉減少三席，距離單獨組成政府所需的176席還差得遠。最大反對黨、保守派的人民黨獲得88席，從4月的66席谷底反彈，仍為第二大黨。

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反穆斯林、反移民、反加泰隆尼亞獨立運動的極右派民聲黨是最大贏家，拿下52席，較4月的24席成長一倍多。在4月之前，極右派政黨在西班牙1970年代重返民主後最多只有一席。

極左派的「我們可以」政黨獲35席，中間偏右的公民黨因在4月選後拒絕協助社會黨組聯合政府，這次席次從4月的57席掉到10席。

西班牙政府自2015年來就不穩定，這是四年內第四次選舉，也是今年的第二次。不過，不管是左派或右派政黨，都離超過半數還很遠。

大有斬獲的民聲黨現在在西班牙政壇占有一席之地。法國極右政黨領導人勒朋在推特上恭喜民聲黨有「驚人的進展」；義大利極右派聯盟黨黨魁薩爾維尼也推文表示期待看見民聲黨的成功。民聲黨與歐洲其他快速崛起的極右民粹運動結盟，主要為奧地利、丹麥、法國、德國和義大利。

儘管社會黨為選舉贏家，但結果對桑契斯來說不盡理想。桑契斯必須尋求其他政黨共同組成政府，但左派其他兩黨拿到的席次不多，桑契斯可能尋求與右派人民黨共組政府，不然今年第三次大選可能發生。

今年4月的選舉中，社會黨在國會350席中拿到123席，但桑契斯無法取得國會他黨支持，共組聯合政府，只好重選。