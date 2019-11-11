日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



東京都八王子市發生一起小貨車撞人的車禍，有6個人受傷送醫。圖／取自NHK 分享 facebook

日本媒體報導，東京都八王子市發生一起小貨車撞人的車禍，有6個人受傷送醫，其中有4個是到戶外散步的保育園兒童。不過傷者皆有意識，均為輕傷。

日本時間上午10時20分日本警方接獲報案，指在八王子市宇津木町有車子衝進正在散步的小朋友的隊伍中。警方說，事故現場在八王子車站以北約3.5公里處的幹道旁邊，肇事的男性駕駛也被送醫，詳細狀況還在調查中。

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NHK轉述東京消防廳的訊息指說，被車禍波及的有2個人人、4個小孩，其中一個大人是隨隊的保育老師。事發現場是在住宅區，附近有保育園、中學等。60多歲的駕駛已因過失駕駛傷害被警方逮捕。

今年5月在大津市發生一起散步的保育園兒被失控的汽車撞死，有2個小孩死亡、14人輕重傷。