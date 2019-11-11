親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強Live／中華打線變陣 對墨西哥拚複賽首勝

「國政配」成形 韓國瑜：無論多少抹黑都會堅定走下去

矯正昔日過失代價高 澳銀行業面臨最嚴峻困境

2019-11-11 11:02經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

往年荷包賺飽飽、獲利能力全球名列前芧的澳洲銀行業，四大銀行中的三家最近陸續交出他們近十年來最差的財務季報，原因是利率走低、監管趨嚴再加上澳洲經濟疲軟。金融時報指出，三大利空同時襲來，令澳洲銀行業面臨近年最嚴峻的經營挑戰。

澳洲四大銀行分別是聯邦銀行（Commonwealth）、西太平洋銀行（Westpac）、澳盛銀行（ANZ）、澳洲國民銀行（NAB）。他們資產總計澳幣1.4兆元（9,600億美元），相當澳洲GDP的140%。

以資產計第二大銀行Westpac執行長Brian Hartzer告訴金融時報，澳洲銀行現在的處境與英國2008年金融危機後相同，「其他市場都大幅加強監管力道，看來難以避免會有矯枉過正的情形」。他在出任Westpac執行長之前，是英國蘇格蘭皇家銀行的零售業務主管。

澳洲獨立超然的皇家委員會（Royal Commission）經過一年的調查後，今年2月發表最終報告，指陳澳洲金融體系充斥貪婪、不誠實與不當行為，促使坎培拉當局加強金融監管並要求四大銀行要將不當獲利返還客戶。

駐雪梨仲介商Shaw & Partners估計，四大銀行加上另一個主要金融服務公司AMP為適法與補救需要付出的金額可能高達澳幣100億元（68.5億美元）。上周四，NAB說今年與客戶有關的補償支付達澳幣11億元。

上個月，澳洲政府對多家銀行的房貸利率定價發動調查，因為這些銀行從6月到現在，一直沒有充分將央行已降息0.75個百分點的利率調低轉移給房貨客戶。

麥格里大學金融危機專家Elizabeth Sheedy認為，「銀行是咎由自取。由皇家委員會的報告可以看到，過去銀行業集體剝削顧客，才得以獲得超高盈餘。」

澳洲四大銀行面臨重大挑戰。 路透
澳洲四大銀行面臨重大挑戰。 路透
分享

澳洲英國

相關新聞

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

抗衡一帶一路？美推動印太藍點網路計劃

2019-11-11 09:45

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

西班牙國會改選 極右派聲勢壯

2019-11-10 23:09

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

核談判期限逼近 南韓：美國正積極說服北韓重返談判桌

2019-11-10 19:29

柏林圍牆倒下30年 畫廊紀錄歷史傷疤

2019-11-10 19:27

柬埔寨反對派領袖遭軟禁兩年後獲釋 仍不得從政

2019-11-10 19:26

印巴罕見合作 開放邊境朝聖走廊

2019-11-10 19:13

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59

柏林牆倒塌30年！川普：專制政權持續 龐培歐譴責中共

2019-11-10 18:55

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

星國副總理：執政權無法世襲 必須爭取人民支持

2019-11-10 17:05

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

西班牙再舉行大選 加泰獨立問題拉抬極右政黨

2019-11-10 16:04

北韓人民遇飢荒 政府只顧賺外幣

2019-11-10 16:01

英國脫歐一團亂 恐降低信用評等

2019-11-10 15:52

影／課業壓力大？學生爭躺墓穴紓壓

2019-11-10 15:09

延續軍情協定露曙光 傳日韓防長可望會談

2019-11-10 14:37

玻利維亞反政府示威 3市警員倒戈加入

2019-11-10 14:33

全球首例 西班牙爆登革熱經性行為傳染

2019-11-10 14:32

巴西前總統魯拉才出獄 誓言把波索納洛拉下台

2019-11-10 14:25

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09

玻利維亞示威升溫 抗議群眾占領2家官媒

2019-11-10 14:02

外號響亮 印尼總統：我不是從小叫佐科威

2019-11-10 13:24

名導波蘭斯基再被控性侵 法女星求助第一夫人

2019-11-10 13:23

新加坡、香港的外傭成IS招募對象 看準她們孤單寂寞冷

2019-11-10 12:34

一邊承諾改革一邊鎮壓示威 伊拉克再釀7死

2019-11-10 12:29

AK-47步槍設計者百歲冥誕 俄羅斯展開慶祝活動

2019-11-10 11:39
看更多

熱門文章

美史上跑最快女高中生 痛訴Nike魔鬼訓練讓她身心崩潰

2019-11-10 14:52

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 15:10

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

伊朗總統：伊朗發現新油田 蘊藏約530億桶原油

2019-11-10 16:16

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

俄教授承認肢解學生情人 本想扮成拿破崙自殺

2019-11-10 17:55

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

影／孩子遭霸凌！悍母撂狠話嚇死對方 網：做得好

2019-11-10 18:16

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05

新加坡、香港的外傭成IS招募對象 看準她們孤單寂寞冷

2019-11-10 12:34

俄頂尖軍事歷史學家 涉嫌分屍女學生

2019-11-10 14:35

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

祖克柏、蓋茲、彭博出列 美億萬富豪成選戰焦點

2019-11-10 11:26

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

稱美中貿易談判順利 川普：正確協議才會簽

2019-11-10 16:54

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

外媒視角／紐時：美億萬富豪緊張了

2019-11-10 13:17

女郎上空遭起訴 市府付5萬和解

2019-11-10 12:27

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

2人加起來211歲…世界最高齡夫妻 下月慶結婚80年

2019-11-10 12:32

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

百年聖地爭奪戰 印度教徒如願以償

2019-11-10 15:58

太有錢！美國前1%富豪財富 將超越前10%到50%加總

2019-11-10 13:47

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

控金牌製片企圖性侵 前華裔助理揭多年內心黑洞

2019-11-10 16:46

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top