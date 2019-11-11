矯正昔日過失代價高 澳銀行業面臨最嚴峻困境

2019-11-11 11:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



往年荷包賺飽飽、獲利能力全球名列前芧的澳洲銀行業，四大銀行中的三家最近陸續交出他們近十年來最差的財務季報，原因是利率走低、監管趨嚴再加上澳洲經濟疲軟。金融時報指出，三大利空同時襲來，令澳洲銀行業面臨近年最嚴峻的經營挑戰。

澳洲四大銀行分別是聯邦銀行（Commonwealth）、西太平洋銀行（Westpac）、澳盛銀行（ANZ）、澳洲國民銀行（NAB）。他們資產總計澳幣1.4兆元（9,600億美元），相當澳洲GDP的140%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以資產計第二大銀行Westpac執行長Brian Hartzer告訴金融時報，澳洲銀行現在的處境與英國2008年金融危機後相同，「其他市場都大幅加強監管力道，看來難以避免會有矯枉過正的情形」。他在出任Westpac執行長之前，是英國蘇格蘭皇家銀行的零售業務主管。

澳洲獨立超然的皇家委員會（Royal Commission）經過一年的調查後，今年2月發表最終報告，指陳澳洲金融體系充斥貪婪、不誠實與不當行為，促使坎培拉當局加強金融監管並要求四大銀行要將不當獲利返還客戶。

駐雪梨仲介商Shaw & Partners估計，四大銀行加上另一個主要金融服務公司AMP為適法與補救需要付出的金額可能高達澳幣100億元（68.5億美元）。上周四，NAB說今年與客戶有關的補償支付達澳幣11億元。

上個月，澳洲政府對多家銀行的房貸利率定價發動調查，因為這些銀行從6月到現在，一直沒有充分將央行已降息0.75個百分點的利率調低轉移給房貨客戶。