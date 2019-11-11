森林大火延燒 澳洲大雪梨地區本周面臨巨災威脅
2019-11-11 07:43
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
澳洲新南威爾斯州緊急救難當局今天（11日）發出警告，本周森林大火預料仍將繼續延燒，大雪梨地區面臨「巨災型」威脅。
這是十年前創立火災危險分級警示以來，有關當局第一次將澳洲第一大城的火災警告列入最高等級。過去幾天，新南威爾斯州這波森林火災已經造成3人死亡、150多間房屋毀損。兩年的乾旱之後，十分乾燥的天候引發新州東北部延伸到大雪梨地區的各地接連發生60多起森林火災。
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當局警告雖然昨天天氣稍微轉涼，但情況明天就會因為多風與高溫的天氣而惡化。新州鄉間消防局表示，在天氣轉壞之前，他們沒辦法完全控制住已經在各處燒起的森林火災，因此包括雪梨外圍地區的諸多區域正面臨極嚴重的火災風險。
在野火易燃季節一開始就災情如此慘重的情況，前所未見，因而再度引起政府因應氣候變遷不力的論戰。澳洲總理莫里森向是煤礦業的堅定支持者，他在今年稍早的大選中意外勝出連任成功。
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