澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



澳洲東部森林野火持續延燒，新南威爾斯省和昆士蘭省等地從8日開始發生嚴重災情，野火造成至少3死，數千人撤離，一百多棟民宅遭焚毀，目前仍有上百處火場在燃燒。當局呼籲民眾到購物中心避難，並警告雪梨及周邊地區可能在12日面臨「災難性」野火威脅。

英國廣播公司（BBC）報導，這是澳洲10年前推出新版火災警戒層級以來，雪梨首度面臨「災難性」狀況。該市氣溫預計在12日會達到攝氏37度，屆時情況恐比8日野火開始襲擊澳洲東部一些地區時還糟。

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在昆士蘭省，數千人在緊急避難中心過夜，新南威爾斯省消防官員則證實150多棟民宅燒毀，兩名消防員因路樹砸中消防車受傷。