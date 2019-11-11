向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／報導



玻利維亞民眾九日在首都拉巴斯抗議上月廿日總統大選舞弊。 （路透） 分享 facebook

玻利維亞上月廿日舉行總統大選，總統莫拉萊斯被控靠舞弊獲勝，引發大規模反政府示威。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，監督選舉的美洲國家組織（ＯＡＳ）質疑選舉結果後，莫拉萊斯十日宣布將重新舉行大選。

美洲國家組織負責監督這次選舉，要求廢除選舉結果。經過數周反政府示威，莫拉萊斯發表聲明稱會重新選舉。

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莫拉萊斯二○○六年首度當選總統，他否認有任何不當行為，也不理會要求他辭職的呼聲。在十日的聲明中，他表示玻利維亞選務機構會在重新選舉前進行全面改革，由國會負責挑選成員。

莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統，他表示決定重選是為了「降低緊張局勢」，「我們有義務讓國家平靜」。

美洲國家組織在九日初步報告表示，他們無法為上月廿日的大選結果背書，因為有人「明顯操縱」玻國選舉系統。該組織表示，他們在審核過程中發現有更動和偽造簽名的明確跡象，還有證據顯示計票遭大規模操控。

該組織說，莫拉萊斯不太可能在第一輪選舉以超過十個百分點的得票率差距擊敗對手獲勝。

大選得票率排名第二的梅沙，八日要求國會通過一項緊急法案，為重新選舉做準備。

玻利維亞自大選之夜後，不斷發生示威暴亂，道路也被封鎖，至少有三人在暴亂中喪生。九日抗議活動升級，反對派在首都拉巴斯占領兩家國營媒體，迫使節目停播。莫拉萊斯譴責反對派這些行動，但玻國國防部長表示不會派出軍隊平亂。

一些警察也加入示威。該國一名執政黨籍女鎮長在本周稍早被示威者逼迫赤腳遊街、潑紅漆和強行剪髮。

雖然ＯＡＳ指控選舉作票，但委內瑞拉、古巴、墨西哥等國領袖都公開支持莫拉萊斯，要求尊重玻國民意，譴責針對莫拉萊斯的「政變」行為。