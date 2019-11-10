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失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

南韓前總統、光州事件劊子手全斗煥日前遭人拍到在高球場打小白球，影片在8日被正義黨副黨魁林漢松（Lim Han Sol，音譯）公布後惹怒了南韓民眾。全斗煥一直以患有失智症為由迴避誹謗案審判，他被指控詆毀光州事件中的民運人士、已故牧師曹皮烏斯。

影片公布後，包括光州518紀念基金會等民間團體紛紛發出聲明譴責全斗煥，稱這是在侮辱與嘲弄歷史。南韓國內各政黨也發出類似論調。執政的共同民主黨表示，法院應強迫他出庭受審；在野的正未來黨也認為全斗煥應出庭，而非在高球場享受；正義黨更批全斗煥欺騙民眾與法官，並敦促檢方「窮盡一切途徑伸張正義」。

全斗煥在2017年4月出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言全是子虛烏有，並批曹皮烏斯是無恥騙子。

南韓前總統全斗煥。美聯社
南韓前總統全斗煥。美聯社
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南韓失智症韓國

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