玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



玻利維亞上月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯被控靠舞弊獲勝，引發大規模反政府示威。英國廣播公司（BBC）報導，監督選舉的美洲國家組織（OAS）質疑選舉結果後，莫拉萊斯10日宣布將重新舉行大選。

美洲國家組織負責監督這次選舉，要求廢除選舉結果。經過數周反政府示威，莫拉萊斯發表聲明稱會重新選舉。

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莫拉萊斯2006年首度當選總統，他否認有任何不當行為，也不理會要求他辭職的呼聲。在10日的聲明中，他表示玻利維亞選務機構會在重新選舉前進行全面改革，由國會負責挑選成員。

莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統，他表示決定重選是為了「降低緊張局勢」，「我們有義務讓國家平靜」。

美洲國家組織在9日初步報告表示，他們無法為上月20日的大選結果背書，因為有人「明顯操縱」玻國選舉系統。該組織表示，他們在審核過程中發現有更動和偽造簽名的明確跡象，還有證據顯示計票遭大規模操控。

該組織說，莫拉萊斯不太可能在第一輪選舉以超過10個百分點的得票率差距擊敗對手獲勝。

大選得票率排名第2的梅沙，8日要求國會通過一項緊急法案，為重新選舉做準備。

玻利維亞自大選之夜後，不斷發生示威暴亂，道路也被封鎖，至少有3人在暴亂中喪生。9日抗議活動升級，反對派在首都拉巴斯占領兩家國營媒體，迫使節目停播。莫拉萊斯譴責反對派這些行動，但玻國國防部長表示不會派出軍隊平亂。

一些警察也加入示威。該國一名執政黨籍女鎮長在本周稍早被示威者逼迫赤腳遊街、潑紅漆和強行剪髮。