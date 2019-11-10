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奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

圖說：奈及利亞記者索沃因籌辦一場抗議選舉不公的遊行，被奈國政府囚禁至今不得保釋。
圖說：奈及利亞記者索沃因籌辦一場抗議選舉不公的遊行，被奈國政府囚禁至今不得保釋。
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創立有「非洲的維基解密」之稱的撒哈拉報導者的奈及利亞記者索沃，自8月初即被奈及利亞政府囚禁至今，引發群情激憤。索沃因號召一場抗議選舉不公的遊行，被政府以叛國罪入獄。

根據《英國廣播公司》和《今日美國》報導，索沃創立的撒哈拉報導者，對於奈及利亞政府時有批判，其支持民主、反貪腐的立場被《每日野獸》譽為非洲的維基解密。今年2月，索沃曾參與奈及利亞總統大選，落敗後籌組一場和平遊行以抗議選舉不公，政府則以叛國、洗錢及網路跟蹤等罪名收押禁見。

奈國的國家安全局將保釋金設為82.9萬美元之高，並表示目前為止沒有人來保釋他。不過索沃的律師團表示，當他們9日要保釋索沃時卻被獄卒阻止，國家安全局在睜眼說瞎話。

國家安全局的作為引發網路上排山倒海的抨擊。在索沃常居的紐澤西州，其妻子與小孩也舉辦一場黃絲帶祈福活動，要求奈國政府盡快釋放。

【更多精采內容，詳見

奈及利亞維基解密

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