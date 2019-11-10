奈及利亞記者遭囚 引發群情激憤

2019-11-10 19:44 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



圖說：奈及利亞記者索沃因籌辦一場抗議選舉不公的遊行，被奈國政府囚禁至今不得保釋。 分享 facebook 創立有「非洲的維基解密」之稱的撒哈拉報導者的奈及利亞記者索沃，自8月初即被奈及利亞政府囚禁至今，引發群情激憤。索沃因號召一場抗議選舉不公的遊行，被政府以叛國罪入獄。

根據《英國廣播公司》和《今日美國》報導，索沃創立的撒哈拉報導者，對於奈及利亞政府時有批判，其支持民主、反貪腐的立場被《每日野獸》譽為非洲的維基解密。今年2月，索沃曾參與奈及利亞總統大選，落敗後籌組一場和平遊行以抗議選舉不公，政府則以叛國、洗錢及網路跟蹤等罪名收押禁見。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

奈國的國家安全局將保釋金設為82.9萬美元之高，並表示目前為止沒有人來保釋他。不過索沃的律師團表示，當他們9日要保釋索沃時卻被獄卒阻止，國家安全局在睜眼說瞎話。

國家安全局的作為引發網路上排山倒海的抨擊。在索沃常居的紐澤西州，其妻子與小孩也舉辦一場黃絲帶祈福活動，要求奈國政府盡快釋放。

【更多精采內容，詳見 】