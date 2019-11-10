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影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

墨西哥一名高級警官，疑似被誤認參與逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐（Ovidio Guzmán López）行動而遭報復刺殺。殘忍的報復過程影片曝光，這名高警警官6日在當地購物中心停車場車中被射155槍，當場身亡。

外媒報導，6日早上，才剛下班的32歲的高級警官愛德華多（Eduardo）駕駛自家白色小客車，開入錫那羅亞州首府古里亞坎市的一間購物中心。

曝光畫面可見，一輛高調的紅色汽車尾隨其後，停在一旁並朝白車開槍，2名手持半自動步槍的武裝人員緊接著走下車，在30秒內向瘋狂向白色小客車近距離連轟。影片中清楚可見，子彈打中汽車瞬間，以及槍口的火花。

車內的愛德華多當場身亡，車內因為槍擊而變得坑坑巴巴。事後調查人員發現，竟有多達155顆彈殼，下手十分狠毒。

事發後當地媒體報導指出，警官愛德華多是因為參與逮捕歐維迪歐行動而遭報復。不過警察局長卡馬里洛（Cristobal Castaneda Camarillo）澄清，愛德華多當天並未執勤，是在聽到可能爆發槍戰，於是主動銷假回來支援幫忙巡邏，並在事後幫助羈押趁機逃獄的犯人返回監獄。但仍不排除這起事件與當地毒梟有關。

古里亞坎市警方，在10月17日逮到歐維迪歐，錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）為了救回「少主」全面動員，出動重火力與警方火拼劫囚，爆發超過70場槍戰，甚至還綁架8名陸軍士兵和1名警官，逼著當局不得不釋放逮到手的歐維迪歐。

目前全案還在調查，而錫那羅亞州公共安全局（Seguridad Pública Sinaloa）在臉書及推特向愛德華多致哀；局長卡馬里洛及副局長萊瓦（Hernandez Leyva）都親自前往犯罪現場監督調查。

墨西哥一名高級警官，疑似被誤認參與逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐行動而遭報...
墨西哥一名高級警官，疑似被誤認參與逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐行動而遭報復，在停車場遭掃射155槍身亡。《每日郵報》
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墨西哥一名高級警官，疑似被誤認參與逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐行動而遭報...
墨西哥一名高級警官，疑似被誤認參與逮捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐行動而遭報復刺殺。《每日郵報》
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警察槍擊販毒

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