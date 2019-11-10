影／耶路薩冷「小貓之父」 自掏腰包餵養浪浪20年
2019-11-10 18:17
聯合報 編譯尤寶琪
／即時報導
耶路薩冷一名退休的巴勒斯坦老爺爺，過去逾20年間，自己掏腰包餵養阿克薩清真寺的貓咪。只要他一出現，清真寺的貓咪就會從各個角湧出來，圍繞在他身邊等吃的，這名老爺爺也因此被稱為是「小貓之父」。
71歲的尤尼斯（Ghassan Younis）表示，自己一開始是帶甜點給前來清真寺的人分享，後來才開始餵貓、餵狗、餵鳥。尤尼斯被貓狗追逐圍繞的畫面，也成為清真寺的一部分，前來阿克薩清真寺的信徒和訪客，都早習以為常。
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尤尼斯每周5天自掏腰包準備食物，再搭乘90分鐘的車，來到阿克薩清真寺餵養動物，超過20年間從不曾間斷。而尤尼斯對動物的愛，也為他贏來了「Abu Hurairah（小貓之父）」的稱號。「Abu Hurairah（小貓之父）」是先知穆罕默德的「聖伴」之一，以熱愛貓咪聞名。
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