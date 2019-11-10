影／孩子遭罷凌！悍母撂狠話嚇死對方 網：做得好

2019-11-10 18:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



英國倫敦一名母親薩琳娜·芬恩（Sareena Finn），被拍攝到口語威脅霸凌自己兒子的男孩。這名媽媽事後聲稱，原本計畫冷靜的跟他談，但因為這男孩態度無禮，讓她氣得當下失控。

曝光影片可以聽見，錄影的男孩跟芬恩說「妳不能碰我」。爆怒的芬恩隨後拖下帽子，把頭髮綁起來，來勢洶洶的逼近這位男孩告訴他：「你知道我是誰嗎，我是某某某的媽媽。」她接著撂狠話：「你再碰我兒子一次，我就撕爛你的臉，撕爛你媽的臉，撕爛你爸的臉。」

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芬恩事後告訴《每日郵報》，她兒子在學校被欺負好幾個月，但學校始終沒有處理。3日在自家附近超市，碰上其中一名校園惡霸，決定不能放過他，要讓他知道被霸凌是什麼滋味。芬恩表示，她一開始打算冷靜靠近他，但這男孩態度無禮，讓她氣得當下失控。

這段影片隨後在網路上引發爭論，多數網友大讚芬恩「做得好」、「大概跟學校抱怨過很多次，但都沒反應。不能怪她」、「很棒的母親，我媽也會這樣做」。不過也有網友不認同，表示「可以理解她的怒氣，但有必要這樣嗎？不該這樣做，完全不恰當」。