歐洲版Libra能否執行? 最快明年見分曉

2019-11-10 18:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



歐洲央行（ECB）資深官員表示，公共數位貨幣的可行性研究，可能在未來幾個月內取得進展。但官員也提醒說，儘管擁有ECB支持，這項計畫仍面臨挑戰，而且是長期性。

路透報導，自從社媒巨擘臉書在6月宣布Libra的計畫後，歐盟便開始醞釀發行公共數位貨幣的想法。這種公共加密幣將作為Libra與其他私人計畫的替代貨幣，同時能降低歐盟官員認為過高的國際交易成本。

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法國經濟部長勒梅爾承認，開發歐盟版的Libra加密幣確實需要時間，「儘管這是一項長期計畫，但並不妨礙我們投入，並且在明年取得成果」。

官員表示，歐洲央行早已著手研究公共數位貨幣的技術面向，預期很快就能向歐盟各成員國說明。歐盟財長上周末曾開會討論這項議題，預計將在12月的集會上發表共同聲明，歡迎ECB在加密幣上所做的努力。歐盟金融執委杜姆布羅夫斯基斯表示，Libra是一記「警鐘」，顯示歐洲在提供便宜、快速的跨境支付的落差。

ECB官員表示正在研究幾個選項，根據最具野心的計畫，這種新數位貨幣的用戶可直接在ECB開設銀行帳戶，將可降低交易成本，但可能使現有銀行與支付服務顯得多餘；另一個較不激進的選項是，銀行可以將ECB發行的電子現金和代幣發給顧客，但仍有幾項技術與法律問題待克服。