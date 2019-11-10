柏林圍牆倒下30年 畫廊紀錄歷史傷疤

2019-11-10 19:27 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



「東邊畫廊」賦予柏林圍牆新的意義。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 歐洲的鐵幕危機在30年前正式解除，而今日牆上創作仍保存了德國邁向自由的歷程。9日是柏林圍牆倒塌的30週年紀念日，除了德國舉國為此慶祝，當年在為保存牆上藝術而成立「東邊畫廊（East Side Gallery）」的阿拉維也現身說法表示，這些作品在今日仍然意義重大，「世界不需要再一堵牆。」

向自由致敬

根據《CNN》的報導，阿拉維是為伊朗移民，他見證了柏林圍牆的倒塌。冷戰結束後，為了保存這堵極具紀念意義的牆，阿拉維與友人韋伯一同創立了「東邊畫廊」，讓118位來自21國的藝術家在殘餘的圍牆上作畫，他表示，「這確實困難，但也有非常多來各地的藝術家想要參與這個計畫。」

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如今阿拉維已將柏林圍牆的意義，從獨裁壓迫的象徵轉變為對自由的致敬，這個僅存8英里長的圍牆，成了世上最長的戶外美術館。牆上最著名的畫作莫過於還原當時蘇聯與東德領導人「社會主義兄弟之吻」的畫作，配上「神啊，助我在這致命之愛中存活」的文字暗諷極權政府對人民的壓迫。

冷戰時期的象徵

阿拉維日前受訪表示，「東邊畫廊」創意的目的與當今世界結局勢仍然相關，當年分裂的德國受到的瘡疤，就是給其他國家最好的警訊。「我想要把這個畫廊保存給後代，不要讓其他瘋狂的人想要蓋另一堵牆，」他接續說道，「我在伊朗時看到圍牆分隔了人民，到德國後又看到了同樣的東西，我想用藝術表現事情還是有不同的解決辦法。

德國總統史坦麥爾9日於慶祝活動表示，「我們心懷感激地緬懷這個30年前的事件。」

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