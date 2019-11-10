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俄教授承認肢解學生情人 本想扮成拿破崙自殺

2019-11-10 17:55聯合報 編譯李京倫／即時報導

俄國知名的拿破崙專家、63歲的聖彼得堡國立大學教授索科洛夫（Oleg Sokolov）承認，殺害曾是他學生的情人、24歲的安娜絲塔西亞．耶斯琴科（Anastasia Yeshchenko），並將她分屍。法新社報導，索科洛夫原本打算把耶斯琴科屍塊處理掉，然後打扮成拿破崙的樣子公然自盡。

據說索科洛夫已向調查人員供認，他與耶斯琴科爭吵後，殺害耶斯琴科，並用鋸子鋸下她的頭和四肢。

索科洛夫和耶斯琴科都研究法國史，也都愛穿古裝，索科洛夫特別喜歡扮成拿破崙，也喜歡稱呼耶斯琴科為拿破崙第一任妻子、法蘭西第一帝國皇后「約瑟芬」。

索科洛夫企圖把肢解後屍塊處理掉時，失足墜落聖彼得堡莫伊卡河，據說他墜河時已喝醉。9日凌晨他被救起，背包內有女子雙臂。

警方後來前往索科洛夫住宅搜索，發現耶斯琴科被斬首的屍體。耶斯琴科曾是索科洛夫的學生，兩人是一些著述的共同作者。聖彼得堡警方9日以索科洛夫涉嫌殺害耶斯琴科並分屍而逮捕他。

索科洛夫著有多本有關法國政治及軍事領袖拿破崙的書，曾擔任多部影片的歷史顧問。他於2003年獲頒法國榮譽軍團勳章。

俄國知名拿破崙專家索科洛夫（右）承認，殺害曾是他學生的情人耶斯琴科（左）。圖為兩...
俄國知名拿破崙專家索科洛夫（右）承認，殺害曾是他學生的情人耶斯琴科（左）。圖為兩人合影。圖╱取自網路
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法國大學教授

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