印巴罕見合作 開放邊境朝聖走廊

2019-11-10 19:13 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



位於卡爾塔爾普爾的古魯那奈克神廟，是錫克教徒最重要的聖地。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 長年勢不兩立的印度與巴基斯坦，日前宣布開放一條邊境走廊，供錫克教徒前往創始人古魯那奈克的神廟朝聖，該神廟位於巴國邊境，對在印度為數眾多的錫克教圖來說是一大利多，此外，開放邊境走廊也彰顯印巴兩國罕見的合作關係。

錫克教徒的聖地

根據《半島電視台》報導，紀念錫克教創始人古魯那奈克的神廟位於小鎮卡爾塔爾普爾，距離巴基斯坦國界只有4公里，因為印巴兩國長年的敵對關係，該地被錫克教徒視為一個難以企及的聖地。

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這個無需簽證的邊境走廊從印度邊境直接通到聖神廟，每日可開放給5000位朝聖者。一位來自印度的朝聖者表示，「我的人生願望已被實現了，」他難掩喜悅地表示，「長輩們自幼便跟我們說很多關於巴基斯坦的故事，這是他們的故鄉，而我從未想像過會有機會去親眼見證，並感受他們的情感。」

在巴基斯坦1947年獨立於印度殖民時，卡爾塔爾普爾被分到了邊境的西方，然而數百萬錫克教徒卻因當時的宗教衝突逃亡到印度，據統計，至今位於巴基斯坦的錫克教徒僅有約2萬人。

暫時擱置的分歧

《德國之聲》報導指出，該走廊於9日正式啟用，印度總理在莫迪在開幕儀式上對巴基斯坦致意，「我想感謝巴基斯坦總理可汗尊重印度（錫克教徒）的情感，謝謝他願意合作。」可汗也對此回應表示，他理解這是錫克教徒的最重要的聖地，就像聖城馬迪納之於穆斯林一般，「很開心看到他們臉上的快樂。」

儘管印度與巴基斯坦難得合作，兩國的敵對關係尚未化解，根據《半島電視台》同篇報導，巴基斯坦外交部長庫雷希表示，印巴兩國的關係依舊緊張，「這（邊境走廊）不是什麼祕密通訊管道，我們兩國打過許多仗，情況仍然艱難。」

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