114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59 世界日報 編譯潘勛／綜合9日電



法國凡爾賽港展示的柏林圍牆。 美聯社 分享 facebook 冷戰時代分割與鎮壓人民的象徵柏林圍牆在1989年開放，花了一年才拆除完畢；長約114哩的這道高牆最後下場為何？資本主義腦筋動得快，德國政府拆牆時便洽詢全球，看有沒有人想買牆展出；30年後的今天，全球六大洲數十個國家都有該牆殘塊，紀念那段動盪時代。

「華盛頓郵報」報導，有四個地方展出柏林圍牆殘塊，最出人意料之外；但展覽策辦人及歷史學者表示，不論柏林圍牆殘塊搬去距離德國多遠的地方，它代表的歷史意義永遠觸動人類心弦。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

華府的「新聞博物館」(Newseum)地下室裡，就有八塊柏林圍牆牆體，各高12尺重2.5噸。當初面向東德的一面刷得灰白，而朝向西德的一側則有連貫的彩色塗鴉，突出於牆塊之上的還有高三層樓的東德守衛軍瞭望塔真品。

新聞博物館的相關負責人克莉絲‧威爾斯(Chris Wells)表示，柏林圍牆是欠缺出版自由最具代表的象徵，凸顯出版自由對民主有多重要，由該館展出最為允當。

密蘇里州富爾頓(Fulton)市是1946年前英國首相邱吉爾發表示著名「鐵幕」演說的地方，邱吉爾外孫女艾德溫娜‧珊蒂絲(Edwina Sandys)1990年初前往柏林，德國人得悉她身世後，送了八塊柏林圍牆；珊蒂絲後來在牆上鑿開兩個人形缺口，稱為「突破」(Breakthrough)。

圍牆塊後來送到富爾頓，曾吸引眾多政治家到當地發表演講。富爾頓「邱吉爾博物館」長萊利(Tim Riley)表示，紀念並頌揚柏林圍牆的崩塌，除懷念並有教育意義；圍牆並不總是管用，柏林圍牆是最好例子。

另外在以色列海法市郊的恩霍德(Ein Hod)藝術村「楊科達達美術館」(Janco Dada museum)展有一段柏林圍牆。該館焦點原在美術表現主義的達達藝術運動，但館方認為牆體與達達運動的反戰理念有關，於是收下來辦展。

1992年展覽開始，除了德國藝術家對柏林圍牆的詮釋再現，還有當年東德人為了逃走而使用的各色物件。展覽吸引太多訪客，以至於得延長展期；但很多納粹大屠殺的倖存者對它很不滿，館長拉雅(Raya Zommer-Tal)表示，當年辦展並不容易，但也因如此很重要。柏林圍牆對以色列人有意義。

在南非開普敦市紀念前總統曼德拉的基金會外，也矗立著一塊柏林圍牆牆體，是1996年德國致贈給曼德拉的禮物。

「曼德拉羅德基金會」執行長茱蒂‧席庫札(Judy Sikuza)表示，德國冷戰時代分裂為東、西德，南非當年曾有種族隔離，柏林圍牆具現分裂及阻隔。要紀念南非為政治及社會自由付出的心血與成就，圍牆極具意義。