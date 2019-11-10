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114哩柏林圍牆殘塊散落全球 見證冷戰歷史

2019-11-10 18:59世界日報 編譯潘勛／綜合9日電

法國凡爾賽港展示的柏林圍牆。 美聯社
法國凡爾賽港展示的柏林圍牆。 美聯社
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冷戰時代分割與鎮壓人民的象徵柏林圍牆在1989年開放，花了一年才拆除完畢；長約114哩的這道高牆最後下場為何？資本主義腦筋動得快，德國政府拆牆時便洽詢全球，看有沒有人想買牆展出；30年後的今天，全球六大洲數十個國家都有該牆殘塊，紀念那段動盪時代。

「華盛頓郵報」報導，有四個地方展出柏林圍牆殘塊，最出人意料之外；但展覽策辦人及歷史學者表示，不論柏林圍牆殘塊搬去距離德國多遠的地方，它代表的歷史意義永遠觸動人類心弦。

華府的「新聞博物館」(Newseum)地下室裡，就有八塊柏林圍牆牆體，各高12尺重2.5噸。當初面向東德的一面刷得灰白，而朝向西德的一側則有連貫的彩色塗鴉，突出於牆塊之上的還有高三層樓的東德守衛軍瞭望塔真品。

新聞博物館的相關負責人克莉絲‧威爾斯(Chris Wells)表示，柏林圍牆是欠缺出版自由最具代表的象徵，凸顯出版自由對民主有多重要，由該館展出最為允當。

密蘇里州富爾頓(Fulton)市是1946年前英國首相邱吉爾發表示著名「鐵幕」演說的地方，邱吉爾外孫女艾德溫娜‧珊蒂絲(Edwina Sandys)1990年初前往柏林，德國人得悉她身世後，送了八塊柏林圍牆；珊蒂絲後來在牆上鑿開兩個人形缺口，稱為「突破」(Breakthrough)。

圍牆塊後來送到富爾頓，曾吸引眾多政治家到當地發表演講。富爾頓「邱吉爾博物館」長萊利(Tim Riley)表示，紀念並頌揚柏林圍牆的崩塌，除懷念並有教育意義；圍牆並不總是管用，柏林圍牆是最好例子。

另外在以色列海法市郊的恩霍德(Ein Hod)藝術村「楊科達達美術館」(Janco Dada museum)展有一段柏林圍牆。該館焦點原在美術表現主義的達達藝術運動，但館方認為牆體與達達運動的反戰理念有關，於是收下來辦展。

1992年展覽開始，除了德國藝術家對柏林圍牆的詮釋再現，還有當年東德人為了逃走而使用的各色物件。展覽吸引太多訪客，以至於得延長展期；但很多納粹大屠殺的倖存者對它很不滿，館長拉雅(Raya Zommer-Tal)表示，當年辦展並不容易，但也因如此很重要。柏林圍牆對以色列人有意義。

在南非開普敦市紀念前總統曼德拉的基金會外，也矗立著一塊柏林圍牆牆體，是1996年德國致贈給曼德拉的禮物。

「曼德拉羅德基金會」執行長茱蒂‧席庫札(Judy Sikuza)表示，德國冷戰時代分裂為東、西德，南非當年曾有種族隔離，柏林圍牆具現分裂及阻隔。要紀念南非為政治及社會自由付出的心血與成就，圍牆極具意義。

柏林德國

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