柏林牆倒塌30年！川普：專制政權持續 龐培歐譴責中共

2019-11-10 18:55 世界日報 編譯中心／綜合9日電



德國政府9日紀念柏林圍牆倒塌30周年，川普總統發表書面致辭，祝賀德國人民獲得巨大成就，除了重新統一國家，也重建了前東德；但川普話鋒一轉，又說：「冷戰早已過去，但全球各地的專制政權，持續採行蘇聯式極權主義暴虐策略。」

在白宮發布的賀詞中，川普說，「1989年的今天，來自東德和西德的勇敢男女團結起來，拆除了一堵牆， 四分之一多世紀以來，這堵牆一直是社會主義壓迫和失敗的象徵；在一代東德人連續揮動他們的榔頭，重新獲得上帝賦予的自由時，全世界的眼睛都在看著。今天，我們緬懷那些在極權主義政權手中死亡的人們，我們再次承諾確保一個更自由、更正義的未來。」

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「冷戰早已過去，但世界各地的專制政權在繼續使用曾經在歷史上投下一個漫長、黑暗陰影的蘇聯式極權主義的壓迫策略」，川普說，「美國和我們的盟國及夥伴們堅定不移地致力於促進維持和平、催生空前繁榮的個人自由和民主原則」。

川普呼籲：鐵幕不能遏制追求自由

美國之音報導，川普呼籲，讓柏林牆的命運成為世界各地壓迫政權和統治者的教訓：任何鐵幕都永遠不能遏制一個決心獲得自由的民族的鋼鐵意志。

川普說，「我們將會持續與德國攜手合作，它是我們最珍貴的盟邦之一，以確保自由的火炬不滅，成為全世界仰望的希望與機會燈塔」。

龐培歐：中共正形成新威權主義

正在柏林訪問的國務卿龐培歐，指稱中國共產黨正在形成一種新的威權主義願景，一種世界很久沒有見過的威權。他說，中共使用各種手段和方法壓迫本國人民，這些手段和前東德可怕地相似，「中國人民解放軍侵蝕中國鄰國的主權，中共剝奪那些譴責中國黑暗人權紀錄的批評人士的旅行權」。

龐培歐說，「我們必須承認，自由國家在和不自由的國家進行著一場價值觀的競爭；中共、中共控制的敏感信息公司，正在試圖建立的全球下一個網絡（5G），正在對世界構成風險」。他還說，華為不值得信任，因為華為受中共的權力支配。