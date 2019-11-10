影／躺墓穴紓壓？這所大學讓學生記得「人終有一死」
2019-11-10 15:09
聯合報 編譯馮克芸
／即時報導
英國鏡報報導，荷蘭奈美根市（Nijmegen）的奈梅亨大學（Radboud University）在協助學生調適考試壓力上，用了極為罕見的招數──一處可躺下沉思冥想的開放式墓穴。
網路上近日有人瘋傳奈梅亨大學一名校友上傳的影片，片中是個開放式墓穴，穴中地上有塑膠布和瑜珈墊，可容躺臥，地面上還有標語「請保持神祕」，地點在學校禮拜堂後方。
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該校學生說，這項紓壓辦法十分搶手，很多人需在候補名單上等待，才能搶先使用。登記使用的時間，最短是半小時，最長三小時。學生麥克勞林（Sean McLaughlin）說，他和室友一周多前原本打算進墓穴，結果因為登記額滿沒排上。
不過這項計畫的創辦人、學校禮拜堂成員哈金（John Hacking）說，那個墓穴實際上是想讓學生更珍惜他們在世的時間，他說：「對學生來說，特別是對18-20歲的人而言，死亡是個禁忌，很難討論。」
這項計畫曾在校園內刊出告示才廣為周知，海報上寫著拉丁文名句：「勿忘你終有一死」。
影音連結：https://www.youtube.com/watch?v=CqZwxkyam6g
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