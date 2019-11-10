北韓人民遇飢荒 政府只顧賺外幣

2019-11-10 16:01 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



南韓欲援助北韓人民食物短缺狀況，因政治因素被金正恩拒絕。（photo by YouTube） 分享 facebook 北韓面臨乾旱及淹水導致農收短缺，已讓100萬人民陷入缺乏食物的困境，政府卻只顧進口原料製作加工食品，以賺取有錢人的外幣，許多平民因此陷入飢荒困境。「政府忙著進口高級原料製作加工食品，例如甜點及蛋糕，而這些根本不是底層人民負擔得起的。」北韓不具名的兩江道官員指出。

政府忙賺高層錢

根據《自由亞洲電台》報導，北韓面臨近10年最糟的農收狀況，政府卻趁機大量進口食材、製作加工食品，以賺取高層人士口袋的錢。「政府根本不在乎人民面臨的飢荒，食物的價格節節攀升，政府卻忙著進口高級原料製作加工食品，例如甜點及蛋糕，而這些根本不是底層人民負擔得起的。」兩江道官員指出。

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官方貨幣北韓圓因鎖國政策，在民間交易並不常被使用，取而代之的是外國貨幣，例如人民幣或美元。北韓咸鏡北道官員向媒體透露：「人民開始恐慌，並想盡辦法囤貨，彷彿這是他們最後一個冬天。」

北韓不具名官員指出，人民需要的是一般的民生食品，像是稻米，但政府只顧著製作加工食品賣給有錢人以賺取外幣。在北韓市場逛一遭後可以看到，加工食品如餅乾、點心及糕餅都在角落堆疊如山，而這些產品的價格之高，一般人民並無力負擔。

忽視人民險境

據《英國鏡報》報導，北韓人民面對即將來臨的冬天顯得無力招架，政府已減少7成的「定量配給」予人民，有4成的人因此陷入飢荒狀態。席特拉曼教授表示：「北韓人民因國際制裁而深受其害，加上今年的歉收，對他們來說，這個冬天將是危急存亡的時刻。」

儘管如此，面對國際制裁，金正恩則持續擁核自重，且因政治因素不願接受他國幫助，像是因為近期與南韓政府的緊張關係，北韓政府已拒絕南韓的5萬噸稻米支援。專家表示，面對乾旱帶來的歉收，金正恩的國際策略可能會變得更不穩定。

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