英國脫歐一團亂 恐降低信用評等

2019-11-10 15:52 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



英國提前大選的經費籌措導致穆迪降低英國的信用評等展望。(photo by stevepb via pixnio, used under CC License) 分享 facebook 英國政界為了結脫歐一事而決定提前大選,但由於兩大黨都欲透過舉債來支付大選支出,信用評等機構穆迪就表示,已經將英國的信用評等展望調降為負面,若情況未見改善,將不排除正式調降評等。除了批評大選支出問題外,穆迪也認為脫歐已經讓英國的政策制定陷入癱瘓,英國應設法克服。

降低信用評等

根據《金融時報》報導,在英國兩大黨看似突破僵局,同意透過提前大選將脫歐議題訴諸民意解決時,信用評等機構穆迪則對英國政界投下震撼彈,宣布調降英國的信用評等展望。目前英國的信用評等為Aa2,是該指標中的第三高,而其信用評等展望在調整後,由穩定轉為負面。

穆迪實際上並非第一個對英國開鍘的機構。其他主要信用評等機構如標準普爾和惠譽國際,早已將英國的信用評等展望調整為負面,因為他們認為若英國真的無協議脫歐,信用評等很有可能被調降,而英國內政的紊亂讓無協議脫歐變得十分有可能發生。

舉債籌大選經費

《英國廣播公司》指出,除了脫歐的前景不明導致英國被調降信用評等展望外,壓垮駱駝的最後一根稻草則是兩黨決定提前大選的共識。為了訴求民意對黨的支持,英國兩黨同意在脫歐之前提前舉行大選。

由於大選所費不貲,且政府已經沒有多餘的時間和金錢進行預算編列,因此英國政界普遍決定要透過舉債的方式來籌措大選經費。他們認為能利用現在的低利率來進行借款。但若英國的信用評等被正式調降,恐造成英國在借款上的困難或是利率遭調升。

