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玻利維亞反政府示威 3市警員倒戈加入

2019-11-10 14:33世界日報 編譯中心／綜合9日電

玻利維亞在10月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯（Evo Morales）贏得連...
玻利維亞在10月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯（Evo Morales）贏得連任，但計票過程一度中斷，部分民眾質疑舞弊，選後出現街頭抗議及暴力，並演變為全國性政治危機。 路透社
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玻利維亞上月爭議性總統大選結果引發連日動盪，甚至出現警民衝突。但8日玻國境內3個城市的部分警員參與反政府示威，其中在行政首都拉巴斯，還有警員和抗議人士一同遊行。

玻利維亞在10月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯（Evo Morales）贏得連任，但計票過程一度中斷，部分民眾質疑舞弊，選後出現街頭抗議及暴力，並演變為全國性政治危機。反對派也指控莫拉萊斯操縱大選才得以連任。

莫拉萊斯則在推特發文譴責警員反叛形同政變，他推文說：「在國際社會面前，我們譴責這種對於法治的攻擊。」莫拉萊斯還呼籲玻利維亞民眾一同保護民主及憲法。

內政部長羅梅羅在電視講話中表示，正有人打算政變，但他暗示可能會進行談判以化解危機。玻利維亞國防部長指出，政府目前排除向反叛的警員展開軍事行動，相信警隊會自行處理。玻利維亞全國警隊指揮官則表示，該批警員只是「駐防」（garrisoned），不是「叛變」（mutinied）。

莫拉萊斯稍早和部會首長召開緊急會議，玻利維亞當地電視台還播出警員和示威民眾在拉巴斯市中心握手的畫面，這與過去三天晚間警民衝突的狀況形成對比。

另外，玻國法定首都蘇克里（Sucre）及反對派大本營聖克魯斯市（Santa Cruz）的警隊也表示，他們正參加由一群警員在中部城市柯加邦巴（Cochabamba）發起的反叛。英國衛報報導，這顯示玻利維亞部分保安部隊已放棄支持總統莫拉萊斯。

反對派領袖卡馬喬（Luis Fernando Camacho）則發文，稱感謝警察與政府割席，並為此喜極而泣。他上周四和周五都在聖克魯斯參與集會，呼籲莫拉萊斯下台，並已為他撰寫好辭職信，只待他簽署。

玻利維亞在10月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯（Evo Morales）贏得連...
玻利維亞在10月20日舉行總統大選，總統莫拉萊斯（Evo Morales）贏得連任，但計票過程一度中斷，部分民眾質疑舞弊，選後出現街頭抗議及暴力，並演變為全國性政治危機。 路透社
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