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日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09聯合報 編譯田思怡胡夢瑋／即時報導

「日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行，圖為德仁與皇后雅子搭乘敞篷車。路...
「日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行，圖為德仁與皇后雅子搭乘敞篷車。路透
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日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」在台灣時間10日下午2點舉行，德仁與皇后雅子搭乘新訂製的Century敞篷車，從皇居前往住處赤坂御所，沿途接受民眾夾道祝福，由50輛車組成的車隊遊行距離約4.6公里。

10日上午東京陽光普照，皇居周圍已出現人龍，部分民眾手持日本國旗。日本放送協會（NHK）報導，料將有數十萬人上街參與盛會。

不少日本民眾為親眼目睹日皇德仁與皇后雅子風采，前一天晚上就到日皇即位遊行路線附近排隊，一位民眾說，想親眼看見德仁與雅子並獻上祝福。這是德仁與雅子1993年成婚以來首次遊行。

「日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行，圖為德仁與皇后雅子搭乘敞篷車。路...
「日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行，圖為德仁與皇后雅子搭乘敞篷車。路透
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日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行。取自NHK直播畫面
日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行。取自NHK直播畫面
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日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行。取自NHK直播畫面
日皇德仁即位遊行在台灣時間10日下午2點舉行。取自NHK直播畫面
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截自NHK直播畫面
截自NHK直播畫面
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德仁國旗東京

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