新加坡、香港的外傭成IS招募對象 看準她們孤單寂寞冷

2019-11-10 12:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



新加坡內政部上月底宣布，已逮捕三名在當地工作多年的印尼籍傭女，指她們利用閒暇時間在網上推廣有關極端組織伊斯蘭國（IS）的資訊，並涉嫌資助恐怖主義活動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究恐怖主義的專家指出，她們不是唯一在新加坡和香港等亞洲大城市工作、一邊在網上接觸與IS有關資訊的外籍女傭。

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專家警告說，隨著伊斯蘭國在中東的哈里發淪陷，他們將目光轉向亞洲，這些女傭逐漸成為目標，儘管這種方式缺乏組織性。

印尼智庫衝突政策分析研究所（IPAC）的研究員努蘭尼亞（Nava Nuraniyah）表示，「她們（女傭）是激進分子的獵物，被激進分子利用，本質上將他們視為搖錢樹」，「她們的收入穩定，會說英語，且通常擁有廣泛的國際網絡，使她們成為理想目標」。

在新加坡大約25萬名外傭和香港38萬5000名外傭中，這類被IS成功吸收的只占一小部分。新加坡內政部發言人說，絕大多數外傭都相當守法，為國內社會做出積極貢獻，但仍有些人繼續被IS的暴力意識形態激進化。

根據IPAC研究員說法，對於這些變成激進分子的女性來說，原因和創傷事件有關，且激進化的過程相當迅速。