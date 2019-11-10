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日皇即位遊行料將吸引數萬人 東京皇居周邊已有長龍

2019-11-10 11:31聯合報 編譯馮克芸／即時報導

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」將在台灣時間10日下午2點舉行，德仁將與皇后雅子搭乘敞篷車，從皇居前往住處赤坂御所，沿途接受民眾夾道祝福。10日上午東京陽光普照，皇居周圍已出現人龍，部分民眾手持日本國旗。日本放送協會（NHK）報導，料將有數萬人上街參與盛會。

NHK報導，遊行沿線設有數十個檢查哨，民眾經檢查隨身物品後，被帶到柵欄圍起的特定區域等候。這項遊行有46輛車，約歷時30分鐘。近衛師團及自衛隊成員將在天皇夫婦經過時行禮，宮內廳及警消等樂隊也將沿途奏樂。

日本民眾10日早上在東京皇居附近排起長龍，等候下午的天皇即位遊行。路透
日本民眾10日早上在東京皇居附近排起長龍，等候下午的天皇即位遊行。路透
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