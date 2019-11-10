影／美國務院官員：北京挑釁行動 破壞兩岸現狀
2019-11-10 09:13
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國國務院台灣協調處處長藍鶯9日指出，美方認為台灣的安全對印太區域安全至為重要；她並重申，不應企圖片面改變兩岸現狀，為降低誤判及意外升高緊張情勢的風險，美方將持續敦促雙方進行建設性對話。
談到台灣維護國際空間與外交夥伴時，藍鶯提及帛琉與拉美地區，並表示就美方所知，北京持續向台灣其它外交夥伴施壓。
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華府台灣同鄉會9日在馬里蘭州舉辦感恩節暨台灣關係法40周年餐會，現場播放總統蔡英文預錄影片，由藍鶯（Ingrid Larson）、眾議員拉斯金（Jamie Raskin）發表演說，美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）、我駐美代表高碩泰也上台致詞。
拉斯金說，身為國會議員與美國公民，他堅信人權，以及捍衛台灣人自治、民主、自由、人權、獨立的權利。
藍鶯發表演說時，提及中國大陸國家主席習近平不排除對台動武，中共以言論與行動加強對台施壓；她指出，挑釁的言論與行動破壞兩岸現狀，讓關注區域穩定的相關各方感到關切。
藍鶯表示，欺凌手段無法贏得台灣民心或其他國家的民心，反而會提升兩岸緊張局勢；這些手段也不會影響美國與台灣更加深化的關係。
藍鶯指出，美國屢行「一中政策」的同時，也致力於支持台灣；台灣是可靠的夥伴、該區域的民主典範、世界一股良善力量。
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