來一片自由 法甜點師築巧克力牆慶柏林圍牆倒塌30年

2019-11-09 23:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



美聯社報導，法國巧克力雕刻師羅傑（Patrick Roger）9日為慶祝柏林圍牆倒塌30周年，以巧克力製作柏林圍牆的復刻版，再用鐵鎚將其敲碎，把大塊甜美的巧克力分給圍觀鼓掌的群眾。

羅傑說，他覺得「分享自由的風味、價值和風氣令人驚豔」。

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羅傑和一名助手像當年柏林人用鐵鎚敲擊混凝土牆，熱切地敲擊用巧克力做成的複製品。他們很快敲出一個洞，抓住從巧克力牆的另一邊伸來的手。

巧克力柏林圍牆用200公斤的巧克力製成，上面塗滿用德語寫的「自由」和「我是柏林人」標語，並在羅傑位於巴黎的巧克力店前，被敲碎成數百塊。高興的旁觀群眾咬下大片巧克力，並滿載而歸。

羅傑表示：「太驚人了！200公斤的巧克力在數分鐘內被橫掃一空！」