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來一片自由 法甜點師築巧克力牆慶柏林圍牆倒塌30年

2019-11-09 23:09聯合報 編譯羅方妤／即時報導

美聯社報導，法國巧克力雕刻師羅傑（Patrick Roger）9日為慶祝柏林圍牆倒塌30周年，以巧克力製作柏林圍牆的復刻版，再用鐵鎚將其敲碎，把大塊甜美的巧克力分給圍觀鼓掌的群眾。

羅傑說，他覺得「分享自由的風味、價值和風氣令人驚豔」。

羅傑和一名助手像當年柏林人用鐵鎚敲擊混凝土牆，熱切地敲擊用巧克力做成的複製品。他們很快敲出一個洞，抓住從巧克力牆的另一邊伸來的手。

巧克力柏林圍牆用200公斤的巧克力製成，上面塗滿用德語寫的「自由」和「我是柏林人」標語，並在羅傑位於巴黎的巧克力店前，被敲碎成數百塊。高興的旁觀群眾咬下大片巧克力，並滿載而歸。

羅傑表示：「太驚人了！200公斤的巧克力在數分鐘內被橫掃一空！」

這片巧克力牆吸引不少巴黎市民和遊客圍觀。一名柏林圍牆倒塌前在東德生活數年的遊客雷維爾表示：「這是極好的點子。這就是為何我會來參觀這堵牆，現在我也有一小片巧克力圍牆了。1989年柏林圍牆倒塌時，我不在現場，但我全心支持兩德統一和當時相處在一起的東德人們，以及那些提到圍牆倒塌而潸然淚下的人。」

巧克力牆倒塌前的模樣。（法新社）
巧克力牆倒塌前的模樣。（法新社）
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法國甜點師羅傑仿效1989年的柏林人，敲破巧克力圍牆。（法新社）
法國甜點師羅傑仿效1989年的柏林人，敲破巧克力圍牆。（法新社）
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多名兒童興高采烈地撿巧克力。（法新社）
多名兒童興高采烈地撿巧克力。（法新社）
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法國巧克力製造商羅傑9日用巧克力建造柏林圍牆復刻版，在巴黎和民眾慶祝柏林圍牆倒塌...
法國巧克力製造商羅傑9日用巧克力建造柏林圍牆復刻版，在巴黎和民眾慶祝柏林圍牆倒塌30周年。
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巧克力柏林巴黎

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