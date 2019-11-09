台人送暖 遠赴日本宮城幫忙風災善後
2019-11-09 22:22
聯合報 編譯李京倫
／即時報導
共同社9日報導，因哈吉貝颱風遭受嚴重水災的日本東北部宮城縣丸森町，迎來12名來自台灣的志工，他們身穿背後寫有「丸森加油！」的外套，清掃滿是泥汙的房屋，並撤走壞掉的溫室大棚。災民高興地說，「他們遠道而來，讓我們非常感動」。
在台灣經營甜品店的陳一銘，因接待不少日本客人，逐漸對日本產生親近感，去年西日本暴雨時，他也曾奔赴災區幫忙善後。他得知丸森町的困境後，請人在日本的好友幫忙，與家人和朋友一同來到日本，逗留3至9天。他說：「丸森人手不足，希望來自台灣的志工有所增加。」
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小野秀和與太太幸子在洪水來襲時，逃到自家二樓，人員平安，但汽車和一樓的家具已無法使用，台灣志工幫忙收拾，小野表示感謝說：「他們跨越國境來到這裡，我感到非常高興」。身心俱疲的小野幸子看見恢復整潔的廚房，笑著用中文說「謝謝」。
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