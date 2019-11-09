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柏林圍牆倒塌30周年 美德東歐數國共襄盛舉

2019-11-09 22:16聯合報 編譯羅方妤／即時報導

德國、東歐多國領導人以及來自歐洲各國的青年代表9日齊聚在柏林圍牆遺跡和舊址和解教堂，紀念柏林圍牆倒塌30周年。德國總理梅克爾強調：「歐洲價值奠基於自由、民主、平等、法治與人權，不應視為理所當然，我們要持續捍衛。」

德國總統史坦邁爾、總理梅克爾、捷克總統齊曼、美國國務卿龐培歐和即將上任的歐盟執委會主席范德賴恩皆出席儀式，4日開始、為期一周的各式紀念活動在9日達到高潮。與會領導人和其他出席者在柏林圍牆遺跡插上玫瑰，悼念當年因試圖翻越柏林圍牆被殺的民眾。隨後，眾人齊聚柏林圍牆舊址和解教堂，梅克爾發表演說，並於典禮結束後點蠟燭悼念受害者。

梅克爾告訴南德日報：「有人認為在某些議題上，東西德觀點會趨於一致。如今看來，我們可能至少要花半世紀才能達到這個目標。」她在和解教堂的演說指出：「柏林圍牆這段歷史教導我們：沒有一堵阻擋人們和限制自由的牆，會高聳或寬廣到無法打破。我們要確保沒有一堵牆會再次分隔人們。」

史坦邁爾則在簡短演說中表示：「沒有波蘭人、匈牙利人、捷克人和斯洛伐克人的勇氣和對自由的渴望，和平革命和德國統一就不可能實現。」

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛3國外長發表聯合聲明說：「柏林圍牆倒塌表示邪惡帝國以最直接且最具決定性的方式崩解。這是歐洲共產主義暴政瓦解的開端。」

德國柏林圍牆建於1961年8月，是二次大戰後德國分裂、冷戰和分割東西歐鐵幕的象徵，至少有136人因試圖翻越柏林圍牆到西德而死。柏林圍牆於1989年11月9日倒塌，翌年10月東西德統一。

龐培歐8日出席相關活動時表示：「西方自由國家有責任嚇阻來自中國、俄國及伊朗政府對我們百姓的威脅。」他指出，今日的俄國侵略鄰國、迫害政敵，中國共產黨則塑造威權主義的新視野，並呼籲盟邦團結一致，保衛1989年以來的民主成果。

龐培歐曾於1986至1989年冷戰期間在美軍服役，是負責巡邏當時西德、東德和捷克斯洛伐克邊境的陸軍軍官。

范德賴恩8日出席柏林圍牆倒塌30周年前夕紀念活動時也說，英國脫歐反而讓歐盟國家關係更緊密。

德國、東歐多國領導人和歐洲各國青年9日紀念柏林圍牆倒塌30周年，總理梅克爾在圍牆...
德國、東歐多國領導人和歐洲各國青年9日紀念柏林圍牆倒塌30周年，總理梅克爾在圍牆舊址和解教堂發表演說。（法新社）
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柏林德國梅克爾

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