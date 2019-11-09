印巴開放特別通道供印度錫克教徒朝聖
（德國之聲中文網）巴基斯坦及印度邊境周六開啟了一條新通道，允許印度錫克教徒前往巴基斯坦境內的錫克教神廟朝聖。
印度國家電視台報道稱，第一批約有數百教徒已經經由這條印巴免簽特別通道踏上朝聖之旅。
印度總理莫迪此前前往印度邊界的邊防站參與開幕儀式。他在演說時感謝了巴基斯坦總理伊姆蘭·汗尊重印度信徒的宗教情感，使印度人能前往神廟朝聖。
儀式過後，印度前總理辛格率領了朝聖隊伍進入巴基斯坦邊境。
巴基斯坦總理伊姆蘭·汗則在巴基斯坦邊境這一頭參與了相同的儀式並迎接朝聖者到來。
本周五，巴基斯坦外長庫雷西（Shah Mahmood Qureshi）將印巴免簽通道的開放與柏林圍牆倒塌相提並論。他表示，如同1989年的歷史性事件改變的歐洲那般，通道的開啟可以"改變南亞的模樣"。而本周六印巴特別通道的開啟正好是柏林圍牆倒塌的30年紀念日。
擱置分歧
印度和巴基斯坦此前關系緊繃，主要的起因為喀什米爾問題。兩國二月時多次发生沖突並在邊界地帶針鋒相對，曾令外界擔憂可能演變為更大規模的戰爭。盡管如此，新免簽通道仍舊順利開啟。
錫克教創始人那納克（Guru Nanak）的神廟位於巴基斯坦的小鎮格爾達布爾（Kartarpur），距離巴基斯坦邊界僅四公裡。格爾達布爾鎮在1947年英國結束殖民統治印巴分治後，被劃入了以穆斯林信徒為主的巴基斯坦境內。
由於印度及巴基斯坦兩國之間沖突不斷，自獨立以來曾爆发過三次戰爭，印度的錫克教徒的朝聖之路一直困難重重。
印度錫克教團體長久以來希望政府能建立一條連接印巴的通道並放寬旅游許可。1999年建立印巴通道的提案首次被提出，至今歷時20年才完成。
印巴兩國直至上月才就前往神廟的通道達成最終協議。知情官員表示，這條通道每天可容納約5000名朝聖者。此前印度曾對巴基斯坦向每名朝聖者收取20美元（合18歐）的費用提出反對。
此次印巴免簽通道的開啟正好是在11月12日創始人那納克的550歲冥誕之前。全球上千萬錫克教徒將舉行盛大慶祝活動。
張筠青/王凡（法新社、德新社）
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