柏林圍牆倒了 陸防火牆何時倒 評論家：港台新疆是重點

2019-11-09 21:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



華盛頓郵報報導，雖然象徵專制的柏林圍牆已在1989年倒塌，但多年後，又有許多專制政權在世界各地崛起，尤其中國大陸共產政權，從蘇聯瓦解的歷史吸取教訓，拒絕嘗試任何政治開放政策，其網路防火牆似乎屹立不搖。

不過，美國保守派評論家佛格森指出，「當年蘇聯的權力從邊緣開始瓦解」，所以若要觀察中共政權，「香港、新疆和台灣應是重點」，此外，柏林圍牆倒塌是一串連鎖反應的最終結果，大陸的防火牆最終可能也會因為「類似的連鎖反應」而崩潰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美國歷史學者克拉斯指出，大陸、俄國和越南透過把資本主義改造成適合自身的樣子，成功延續專制政權；匈牙利和波蘭曾是1989年民主運動風潮的亮點，但如今實際上是一黨專政；德國有極右派崛起；就連美國，在總統川普獨斷獨行下，幾乎可以說是強人統治。

自從柏林圍牆倒塌後，大陸在國際舞台上逐漸崛起，似乎違反一個普遍的信念：採行市場資本主義並使經濟現代化，就會自動走向民主。

華府智庫布魯金斯研究所高級研究員康斯坦策．施特爾岑米勒說：「中國變得愈來愈極權，而不是愈來愈開放，中國2001年加入世界貿易組織後，並未轉變成『負責任的利害關係人』，反而恣意濫用國際貿易體系。」

不過，大陸領導階層並沒把崛起視為理所當然，他們從柏林圍牆倒塌之後的事件汲取教訓。華郵北京分社社長安娜．費菲爾德曾報導，大陸國家主席習近平七年前當上中共總書記時曾說，蘇聯瓦解是因為「領導階層改變理想和信念的步調太快、太激烈」，習近平從蘇聯的例子學到，「不要譴責黨的元老，也不要嘗試任何政治開放政策」。