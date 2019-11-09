新歐委會主席稱歐盟須學會「強勢語言」

2019-11-09 22:37 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）新任歐盟委員會主席馮德萊恩表示， 歐盟將對中國等國采取更強硬的路線。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本周五（11月8日）晚在柏林所作的"歐洲-演講"中強調，"歐洲也必須學習強勢語言"。

馮德萊恩在演講中表示，歐洲必須准備好在眾多政治領域采取強硬些的立場。她提醒說，如今，歐洲人若想在世界上立足，俗稱的"軟實力"已經不夠。她指出，歐盟一方面需要擁有更多軍事能力，另一方面，必須加強運用現有力量，實現歐洲的利益。

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她指出，德國總理默克爾已批評說，歐洲的聲音在世界上未獲足夠重視。

如何與中國打交道

將於12月1日率領新屆委員會走馬上任的這位新主席以如何同中國打交道作為例子。她指出，對於歐盟，中國當然是一個重要的貿易伙伴，"但反過來，對於中國，歐盟則是最大貿易伙伴"。她稱，歐盟當然願意繼續做好生意，並樂見外國企業參與高速公路或輸電網項目的競標，"但我們未來將加大對此的關注，即：這些企業也應遵守我們的標准，例如，工作條件和環保規定"。

馮德萊恩還表示，將對"多由國家補貼的外國企業無約束的並購行為"實施限制。

為氣候保護投一萬億歐元

她同時表示，歐盟將大力投資氣候保護。稱新一屆歐盟委員會未來10年將在歐洲投資一萬億歐元，用於氣候保護，由此成為全球表率。她說，為此，她將建議制定投資計劃，並使歐洲投資銀行的一部分轉成一家氣候保護銀行。

此外，2020年上半年，她將啟動制定歐盟《移民公約》程序。

批評馬克龍

馮德萊恩在演講中发出與法國總統馬克龍明顯不同的調子。其一，她強調了北約對歐洲安全的意義。馬克龍新近則稱北約已然"腦死亡"；其二，她批評馬克龍抵制阿爾巴尼亞和北馬其頓兩國進入入盟談判程序。

這位新當選的歐委會主席警告說，"如果我們歐洲人不能給予西巴爾干加入我們一邊的前景，則其它人便會填補這一空缺--無論是中國還是俄羅斯，土耳其抑或沙特"。她指出，歐盟成員國早在2003年即已向西巴爾干國家許諾過入盟前景。

難民議題的"新啟動"

馮德萊恩同時樂觀表示，歐盟內部數年之久的對難民分配的阻撓能夠結束。她稱，即使是那些抵制分配機制的國家也清楚，對所有各方而言，移民現象不會就那麼簡單地消失不見。

她指出，波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克這4個維謝格拉德集團國家想重返談判桌："它們也明白，每個成員國都必須表現出團結精神，參與問題的解決"。她說，她相信，有關移民問題，會有一扇時間之窗，實現"新啟動"。

凝煉/王凡（路透社，德新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】