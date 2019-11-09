柏林圍牆倒塌30周年 德與東歐數國同慶

2019-11-09 19:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



德國今慶祝柏林圍牆倒塌30周年，總統史坦邁爾邀維謝格拉德集團（Visegrad Group）4國波蘭、斯洛伐克、捷克和匈牙利領導人共襄盛舉。

總理梅克爾表示，兩德真正統一也許要花超過50年。她告訴南德日報：「人們認為在某些議題上，東西德觀點會趨於一致。如今看來，我們可能要花至少半世紀才能達到這個目標。」

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愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛3國外長表示，柏林圍牆倒塌為德國人和鐵幕後的人民帶來希望。他們發表聯合聲明表示：「這表示邪惡帝國以最直接且最具決定性的方式崩解。這是歐洲共產主義暴政瓦解的開端。」

史坦邁爾、梅克爾和德國聯邦議院議長蕭伯樂及其他與會者在柏林圍牆遺跡插上玫瑰，紀念東德恐怖統治下的受害者。當時至少有136人因試圖翻越柏林圍牆到西德而死。