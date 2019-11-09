美官員：聯合國應該介入達賴喇嘛繼承人問題

2019-11-09 22:37 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）上周在印度達蘭薩拉與84歲的西藏精神領袖達賴喇嘛會面，並就達賴喇嘛繼承人的問題進行深談。布朗巴克稱，他對達賴喇嘛表示，美國會尋求全球的支持，確保達賴喇嘛的下一任繼承人是"屬於藏傳佛教教徒而非中國政府"。

布朗巴克在回到華盛頓後對法新社表示："我希望聯合國能接納這個議題。"雖然他已預見，在安理會擁有否決權的常任理事國中國可能會采取各種措施阻攔相關動議，但他希望其它國家至少能在聯合國平台上為此事发聲。

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"我認為及早進行全球對話至關重要，因為這是一個擁有國際影響力的全球性人物。"布朗巴克表示："這是我們現在致力進行的大事，在事前就先行做好准備。屆時如果達賴喇嘛发生了任何事，至少我們已經做過激烈的全球討論。"

"據我推斷，中國共產黨對此早已深思熟慮。他們已有所准備，所以我們也必須積極地制定出計劃。"

"我要活得比中國政府更長"

達賴喇嘛曾馬不停蹄造訪全球各地，通過演說鼓勵人們豎立憐憫心並追求快樂，他的幽默言辭吸引了眾多西方民眾。

這名諾貝爾和平獎得主今年年初曾經因肺部感染住院治療，雖然沒有跡象顯示達賴喇嘛有嚴重健康問題，但他仍暫緩出行的步伐。

布朗巴克表示，他認為達賴喇嘛看上去"相當愉快"，還對他說"看，我還會再活15、20年。我要活得比中國政府更長。"

但北京已經透露出正在等待達賴喇嘛去世的意味，並認為達賴喇嘛爭取更多西藏自治的運動將會隨著他的離世告終。

達賴喇嘛可能宣布不再轉世

中國政府表示自己給西藏地區帶來了現代化及发展。近年來北京多次暗示，可能指定達賴喇嘛的轉世靈童，如此一來新繼任者或可能被培養為擁護中央政府。

1995年，中國政府選出了11世班禪喇嘛，並將被達賴喇嘛指認為10世班禪喇嘛轉世靈童的6歲男童根敦確吉尼瑪帶走。人權組織認為，根敦確吉尼瑪是全球最年輕政治犯。

意識到中國政府的計劃後，第十四世達賴喇嘛考慮停止長達數個世紀尋找轉世靈童的傳統。他曾經表示，他可以自己選擇繼任者，可能是女孩，也可能宣布自己是最後一任達賴喇嘛，不再轉世。

美國國會也正采取行動。此前美國國會兩黨議員共同向國會體提交《2019年西藏政策與支援法案》，提案要求北京放松對美國外交官員、記者及一般民眾訪問西藏的限制，否則將禁止中國有關官員進入美國。

"一國政府並不擁有宗教"

布朗巴克希望前往西藏，而且"不受約束限制"。他還表示，他希望能造訪西部的新疆地區。據信新疆有上百萬維吾爾人等穆斯林少數民族被監禁，美國正密切關注新疆問題。針對西藏與新疆問題，布朗巴克表示："這是針對信仰的同一場戰役。"

布朗巴克此前也造訪了尼泊爾。過去尼泊爾是藏人流亡印度的途徑，但在中國政府的施壓下，尼泊爾也逐漸收緊邊防。

布朗巴克對尼泊爾外長賈瓦利（Pradeep Gyawali）表達了對藏人的擔憂。但他也理解尼泊爾的艱難處境。布朗巴克表示："我不願意對尼泊爾疾言厲色，因為他們多年來如此友好地幫助了藏人。"

布朗巴克指出，最終的關鍵在於中國必須允許藏人自由遷徙，並且不再干涉藏傳佛教。

他表示："一國政府並不擁有一個宗教。宗教會自行发展。""我們希望能在全球爭取到其它國家，表達類似的立場和擔憂。"

張筠青/王凡（法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】