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紀念柏林牆倒塌30年 中國被點名

2019-11-09 22:37德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）30年前的11月9日，東德政府宣布允許公民申請訪問西德以及西柏林，拉開了柏林牆倒塌的帷幕。30年後，德國首都將舉辦各種活動，紀念近代德國歷史上這個最重要的一天。

許多歐盟國家的領導人將出席在首都舉行的紀念活動。當天上午，德國總統施泰因邁爾和總理默克爾將前往當年柏林牆的一處舊址，出席紀念1989年11月9日這一天的活動。當天晚上，柏林勃蘭登堡門前將舉辦大型文藝演出，許多當年的時代見證者和演藝界明星都將登台亮相。

"舒適"的東德生活

德國總理默克爾在紀念日前夕接受《南德意志報》采訪時表示，年輕時在東德的生活經歷一定程度上影響了她如今的執政風格。默克爾表示，在東德生活的35年時間裡，她的觀點一直和官方的觀點不同。"我獨自一人持有這些觀點，或者很少和人分享。這就是為什麼當別人對事物的看法與我不同時，並不會困擾我的原因。"

回憶起當年在東德的生活，默克爾表示這種生活在一定程度上是"舒適"的，"因為有些事情是個人根本無法改變的"。在被問及她在東德生活時是否也曾快樂，也會笑時，默克爾說："是的，但是我們需要做出妥協"。

"香港是新的柏林"

正在訪問德國的美國國務卿蓬佩奧在柏林牆倒塌紀念日到來之際的講話中也明確點名了中國。他表示："中國共產黨正在形成一種新的威權主義。世界很久沒有見過的威權。中共使用各種手段和方法壓迫本國人民。這些手段和前東德的壓制可怕地相似。"同時這位美國國務卿強調："中國人民是具有創造性、聰明、有能力的人民，美國同中國的沖突，是與中共的沖突，不是美國與中國的沖突。這是一場中共及其威權主義與全世界熱愛和平的各國人民之間的挑戰。"

北京在周五（11月8日）強烈駁斥蓬佩奧此前所发表針對中國的言論，稱其"在德抹黑中國政治制度"。中國外交部发言人耿爽在當日的例行記者會上說，"蓬佩奧渲染所謂中國威脅，充滿意識形態偏見和冷戰零和博弈思維，中方表示強烈不滿和堅決反對"。

同時，美國伊利諾伊州民主黨聯邦眾議員李賓斯基（Daniel Lipinski）也幾乎和蓬佩奧同時发表了針對中國政府的言論。稱："共產主義的恐怖還沒有結束。中國政府的行動尤其令人警覺。他們在全球增強影響力，在國內繼續打壓穆斯林維吾爾人、基督徒和其他人。今天，香港是新的柏林。"多年來李賓斯基一直重點關注香港的民主運動，包括雨傘運動和如今的反送中運動，他也是美國國會今年10月剛剛通過的"香港人權於民主方案"的主要推手之一。

任琛/王凡（德新社、南德意志報、美聯社等）

本文章由德國之聲授權提供】

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