自行吸收！澳洲：明年7月起禁止出口可回收垃圾
2019-11-09 14:48
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
中國大陸等亞洲國家陸續停止進口「洋垃圾」後，澳洲政府宣布，將從明年7月起逐步禁止出口可回收廢棄物。
澳洲新聞網報導，澳洲聯邦、各省和領地環境部長會議在8日制定出一份時間表，未來將禁止出口塑膠廢棄物、紙張、玻璃和輪胎至其他國家。
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澳洲總理莫里森在8月舉行的澳洲政府委員會（COAG）後宣布此一禁令。而8日達成的協議已為搖擺不定的進度打下穩健基礎，使其司法管轄區有時間進行調整。
該份協議指出，「部長們將與產業和地方政府進一步測試時間表的可行性，同時制定應對策略並進行獨立的市場分析」。
最新數據顯示，澳洲家庭和企業將垃圾倒入分類回收桶後，當中只有12%被回收利用，剩下大部分都銷往其他國家，但隨著去年中國頒布進口廢棄物的禁令、印尼也把裝滿不可回收廢棄物的貨櫃運回各國，這種模式顯然不可持續。
從2020年7月開始，澳洲玻璃廢棄物將禁止出口，2021年開始禁止混合塑膠廢棄物出口，2021年12月禁止出口廢棄輪胎。2022年6月30日前將禁止所有剩餘的廢棄物出口，包括混合紙張和紙板。
該計劃旨在使澳洲成為廢棄物管理和回收再利用的全球領頭羊，並將廢棄物回收利用率提高至80%。
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